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Боливия и Южная Корея реализуют пилотный проект по переработке лития

Боливия и Южная Корея реализуют пилотный проект по переработке лития - 17.11.2026, ПРАЙМ

Боливия и Южная Корея реализуют пилотный проект по переработке лития

Боливия и Южная Корея намерены реализовать пилотный проект по промышленной переработке лития в департаменте Потоси на юго-западе страны, сообщил министр... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T22:41+0300

2026-11-17T22:41+0300

2026-11-17T22:41+0300

нефть

боливия

южная корея

южная америка

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ЛА-ПАС, 17 ноя - ПРАЙМ. Боливия и Южная Корея намерены реализовать пилотный проект по промышленной переработке лития в департаменте Потоси на юго-западе страны, сообщил министр иностранных дел Боливии Эктор Уанка. "Вместе с Южной Кореей мы будем продвигать пилотный проект в Потоси, чтобы внедрить технологии и увеличить добавленную стоимость боливийского лития", - заявил министр, представляя итоги первого года работы правительства президента Родриго Паса. По словам Уанки, Боливия стремится не ограничиваться экспортом сырья, а развивать собственные производственные мощности, внедрять технологии и создавать рабочие места. Боливия входит в так называемый литиевый треугольник Южной Америки вместе с Аргентиной и Чили. Запасы лития в этих странах оцениваются в 21, 19 и 9 миллионов тонн соответственно. В 2024 году государственная компания Yacimientos de Litio Bolivianos подписала контракты на добычу и промышленную переработку лития с российской компанией Uranium One Group и китайской Hong Kong CBC. Оба соглашения ожидают одобрения многонациональной законодательной ассамблеи Боливии. Одновременно правительство разрабатывает новый закон о литии.

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нефть, боливия, южная корея, южная америка