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Боливия и Южная Корея реализуют пилотный проект по переработке лития
Боливия и Южная Корея реализуют пилотный проект по переработке лития - 17.11.2026, ПРАЙМ
Боливия и Южная Корея реализуют пилотный проект по переработке лития
Боливия и Южная Корея намерены реализовать пилотный проект по промышленной переработке лития в департаменте Потоси на юго-западе страны, сообщил министр... | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T22:41+0300
2026-11-17T22:41+0300
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нефть
боливия
южная корея
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ЛА-ПАС, 17 ноя - ПРАЙМ. Боливия и Южная Корея намерены реализовать пилотный проект по промышленной переработке лития в департаменте Потоси на юго-западе страны, сообщил министр иностранных дел Боливии Эктор Уанка.
"Вместе с Южной Кореей мы будем продвигать пилотный проект в Потоси, чтобы внедрить технологии и увеличить добавленную стоимость боливийского лития", - заявил министр, представляя итоги первого года работы правительства президента Родриго Паса.
По словам Уанки, Боливия стремится не ограничиваться экспортом сырья, а развивать собственные производственные мощности, внедрять технологии и создавать рабочие места.
Боливия входит в так называемый литиевый треугольник Южной Америки вместе с Аргентиной и Чили. Запасы лития в этих странах оцениваются в 21, 19 и 9 миллионов тонн соответственно.
В 2024 году государственная компания Yacimientos de Litio Bolivianos подписала контракты на добычу и промышленную переработку лития с российской компанией Uranium One Group и китайской Hong Kong CBC. Оба соглашения ожидают одобрения многонациональной законодательной ассамблеи Боливии. Одновременно правительство разрабатывает новый закон о литии.
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нефть, боливия, южная корея, южная америка
Нефть, БОЛИВИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, ЮЖНАЯ АМЕРИКА
ЛА-ПАС, 17 ноя - ПРАЙМ. Боливия и Южная Корея намерены реализовать пилотный проект по промышленной переработке лития в департаменте Потоси на юго-западе страны, сообщил министр иностранных дел Боливии Эктор Уанка.
"Вместе с Южной Кореей мы будем продвигать пилотный проект в Потоси, чтобы внедрить технологии и увеличить добавленную стоимость боливийского лития", - заявил министр, представляя итоги первого года работы правительства президента Родриго Паса.
По словам Уанки, Боливия стремится не ограничиваться экспортом сырья, а развивать собственные производственные мощности, внедрять технологии и создавать рабочие места.
Боливия входит в так называемый литиевый треугольник Южной Америки вместе с Аргентиной и Чили. Запасы лития в этих странах оцениваются в 21, 19 и 9 миллионов тонн соответственно.
В 2024 году государственная компания Yacimientos de Litio Bolivianos подписала контракты на добычу и промышленную переработку лития с российской компанией Uranium One Group и китайской Hong Kong CBC. Оба соглашения ожидают одобрения многонациональной законодательной ассамблеи Боливии. Одновременно правительство разрабатывает новый закон о литии.