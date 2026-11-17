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Запрет онлайн-ставок в Бразилии может лишить работы около 60 тысяч человек

Запрет онлайн-ставок в Бразилии может лишить работы около 60 тысяч человек - 17.11.2026, ПРАЙМ

Запрет онлайн-ставок в Бразилии может лишить работы около 60 тысяч человек

Почти 60 тысяч человек в Бразилии могут лишиться работы из-за введения запрета на онлайн-ставки после того, как государство легализовало этот сектор и... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T18:51+0300

2026-11-17T18:51+0300

2026-11-17T18:51+0300

мировая экономика

бразилия

лула да силва

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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 ноя - ПРАЙМ. Почти 60 тысяч человек в Бразилии могут лишиться работы из-за введения запрета на онлайн-ставки после того, как государство легализовало этот сектор и установило для него единые правила, рассказал РИА Новости президент бразильской Национальной ассоциации игр и лотерей (ANJL) Плиниу Лемос. В начале ноября Верховный суд Бразилии приостановил рассмотрение исков букмекеров к властям из-за введенного президентом Лулой да Силвой в сентябре запрета на онлайн-ставки. Разбирательства отложены до вынесения судом решения о конституционности этого запрета. До него Бразилия несколько лет готовила запуск легального рынка, который заработал в январе 2025 года и за год достиг оборота в четыре миллиарда долларов, сделав страну пятым по величине рынком в мире. "Приостановка деятельности (рынка ставок – ред.) ставит под угрозу… почти 60 тысяч рабочих мест, которые, по оценкам сектора, были созданы благодаря тому, что рынок стал регулируемым", - заявил он. По словам Лемоса, компании уже успели нанять сотрудников и открыть офисы, когда столкнулись с внезапным запретом деятельности со стороны бразильского правительства. Он также отметил, что после введенного запрета в Бразилии создалась ситуация правовой неопределенности, которая может отпугнуть иностранных инвесторов. В 2025 году ставки в Бразилии привлекли 25 миллионов активных игроков - практически 12% населения страны. За год ставки вывели из семейных бюджетов около 62,5 миллиардов реалов, при этом, по данным PwC, большая часть этих денег поступала от малообеспеченных слоев населения.

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мировая экономика, бразилия, лула да силва, pwc