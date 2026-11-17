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Число легальных производителей икры в России выросло на 13%
Число легальных производителей икры в России выросло на 13% - 17.11.2026, ПРАЙМ
Число легальных производителей икры в России выросло на 13%
Число легальных производителей икры в России с момента введения обязательной маркировки увеличилось на 13%, а доля нелегального оборота продукции сократилась с... | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T17:57+0300
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Число легальных производителей икры в России с момента введения обязательной маркировки увеличилось на 13%, а доля нелегального оборота продукции сократилась с 43,5% в 2020 году до 13,2% в 2025 году, сообщила руководитель управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ (оператор системы маркировки "Честный знак") Юлия Кузьмина. Обязательная маркировка икры осетровых и лососевых видов рыб в России введена с 1 мая 2024 года. "Освободившееся пространство заняли добросовестные производители: с момента старта маркировки число легальных компаний - производителей икры увеличилось на 111, или на 13%", - сказала Кузьмина на конференции "Красная икра без красных линий: где проходит граница легального рынка". По оценке Высшей школы экономики, которую привела Кузьмина, доля нелегального оборота икры за пять лет снизилась более чем втрое - с 43,5% в 2020 году до 13,2% по итогам 2025 года. По данным ЦРПТ, система маркировки "Честный знак" объединяет более 1,1 миллиона компаний. Из них 110,5 тысячи участвуют в обороте икры - производители, дистрибьюторы, оптовые и розничные продавцы. Лидером по объему ввода красной икры в оборот является Камчатский край, далее следуют Москва и Московская область. По потреблению деликатеса также лидирует Камчатка, на втором месте находится Карелия, на третьем - Москва. Отмечается, что традиционные магазины остаются основным каналом продаж икры, однако быстрее всего растет онлайн-торговля. "Быстрее всего растет онлайн: продажи икры в интернете за тот же период год к году (2025/2026) выросли почти вчетверо, а доля онлайна поднялась с 2% до 7,5%", - пояснила Кузьмина. Она добавила, что ЦРПТ анализирует предложения икры на маркетплейсах, в том числе происхождение товаров, товарные знаки и цены. С помощью искусственного интеллекта система выявляет нетипичные предложения, а информацию о них передает надзорным органам и торговым площадкам.
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Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Камчатский край, Московская область, ЦРПТ, ВШЭ
Число легальных производителей икры в России выросло на 13%
Число легальных производителей икры в России с момента введения маркировки выросло на 13%
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Число легальных производителей икры в России с момента введения обязательной маркировки увеличилось на 13%, а доля нелегального оборота продукции сократилась с 43,5% в 2020 году до 13,2% в 2025 году, сообщила руководитель управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ (оператор системы маркировки "Честный знак") Юлия Кузьмина.
Обязательная маркировка икры осетровых и лососевых видов рыб в России введена с 1 мая 2024 года.
"Освободившееся пространство заняли добросовестные производители: с момента старта маркировки число легальных компаний - производителей икры увеличилось на 111, или на 13%", - сказала Кузьмина на конференции "Красная икра без красных линий: где проходит граница легального рынка".
По оценке Высшей школы экономики, которую привела Кузьмина, доля нелегального оборота икры за пять лет снизилась более чем втрое - с 43,5% в 2020 году до 13,2% по итогам 2025 года.
По данным ЦРПТ, система маркировки "Честный знак" объединяет более 1,1 миллиона компаний. Из них 110,5 тысячи участвуют в обороте икры - производители, дистрибьюторы, оптовые и розничные продавцы.
Лидером по объему ввода красной икры в оборот является Камчатский край, далее следуют Москва и Московская область. По потреблению деликатеса также лидирует Камчатка, на втором месте находится Карелия, на третьем - Москва.
Отмечается, что традиционные магазины остаются основным каналом продаж икры, однако быстрее всего растет онлайн-торговля.
"Быстрее всего растет онлайн: продажи икры в интернете за тот же период год к году (2025/2026) выросли почти вчетверо, а доля онлайна поднялась с 2% до 7,5%", - пояснила Кузьмина.
Она добавила, что ЦРПТ анализирует предложения икры на маркетплейсах, в том числе происхождение товаров, товарные знаки и цены. С помощью искусственного интеллекта система выявляет нетипичные предложения, а информацию о них передает надзорным органам и торговым площадкам.