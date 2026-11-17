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Эксперт: Влияние авиапромышленного сбора на цену авиабилетов незначительно

Эксперт: Влияние авиапромышленного сбора на цену авиабилетов незначительно - 17.11.2026, ПРАЙМ

Эксперт: Влияние авиапромышленного сбора на цену авиабилетов незначительно

Влияние авиапромышленного сбора на цену авиабилетов при сбалансированном подходе будет незначительным и он не будет распространяться на льготные билеты, сообщил | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T20:16+0300

2026-11-17T20:16+0300

2026-11-17T20:16+0300

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Влияние авиапромышленного сбора на цену авиабилетов при сбалансированном подходе будет незначительным и он не будет распространяться на льготные билеты, сообщил главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ, член Общественного совета при Росавиации Федор Борисов. Минпромторг подготовил для общественного обсуждения пакет законопроектов для введения нового авиапромышленного сбора, средства от которого пойдут на поддержку поставок и эксплуатации новых российских самолетов. Предполагается, что он составит 500 рублей с пассажира на внутренних авиарейсах и 1000 рублей - на международных. "Очень многое в рамках предлагаемой меры будет зависеть от разрабатываемого механизма сбора и распределения средств, учета интересов участников отрасли. При сбалансированном подходе и с учетом планируемых объемов сборов их влияние на среднюю цену билета не будет значительным. Стоит отметить, что данный сбор не будет распространяться на субсидированные из федерального бюджета льготные билеты", - сказал журналистам Борисов. Исполнительный директор отраслевого агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев отметил, что новый сбор будет направлен на финансирование сделок лизинга, которые заключаются по довольно высоким ставкам. "За счет того, что лизингодатели часть денег возьмут не под высокий процент в банке, а получат из средств сбора, получится снизить величину лизингового платежа. Потратив относительно небольшую сумму сегодня, пассажир будет в последующие два десятилетия экономить в сравнении со сценарием, когда новые самолеты финансируются на чисто рыночных условиях", - поясняет Пантелеев. По его словам, также средства с нового сбора будут направлены на обеспечение работы системы поддержания летной годности новых отечественных самолетов. Благодаря этому будет возможным эффективное поддержание техники "на крыле".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, ниу вшэ, вшэ, росавиация