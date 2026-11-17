https://1prime.ru/20261117/evrokomissija-875284537.html
Еврокомиссия увеличила прогноз средней цены барреля нефти Brent
Еврокомиссия увеличила прогноз средней цены барреля нефти Brent - 17.11.2026, ПРАЙМ
Еврокомиссия увеличила прогноз средней цены барреля нефти Brent
Еврокомиссия увеличила прогноз средней стоимости барреля нефти марки Brent в текущем году на 9% - до 99,3 доллара с ожидавшихся весной 91,2 доллара, следует из... | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T13:51+0300
2026-11-17T13:51+0300
2026-11-17T13:56+0300
нефть
ек
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Еврокомиссия увеличила прогноз средней стоимости барреля нефти марки Brent в текущем году на 9% - до 99,3 доллара с ожидавшихся весной 91,2 доллара, следует из обновленного прогноза ЕК. В следующем году баррель Brent ожидается в среднем по 95,4 доллара, а не 78,2 доллара. В 2028 году, по прогнозу ЕК, стоимость этой марки нефти сократится до 81,8 доллара. В прошлом году средняя цена составляла 68,9 доллара за баррель.
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нефть, ек
Еврокомиссия увеличила прогноз средней цены барреля нефти Brent
Еврокомиссия повысила прогноз средней цены барреля Brent в 2026 году до 99,3 доллара
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Еврокомиссия увеличила прогноз средней стоимости барреля нефти марки Brent в текущем году на 9% - до 99,3 доллара с ожидавшихся весной 91,2 доллара, следует из обновленного прогноза ЕК.
В следующем году баррель Brent ожидается в среднем по 95,4 доллара, а не 78,2 доллара. В 2028 году, по прогнозу ЕК, стоимость этой марки нефти сократится до 81,8 доллара.
В прошлом году средняя цена составляла 68,9 доллара за баррель.