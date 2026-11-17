https://1prime.ru/20261117/evrokomissiya-875285205.html

Еврокомиссия хочет взять под контроль закупки вооружений странами ЕС, пишут СМИ

Еврокомиссия хочет взять под контроль закупки вооружений странами ЕС, пишут СМИ - 17.11.2026, ПРАЙМ

Еврокомиссия хочет взять под контроль закупки вооружений странами ЕС, пишут СМИ

Еврокомиссия намерена пересмотреть правила закупок вооружений странами ЕС, чтобы усилить общеевропейский контроль в этой сфере, несмотря на сопротивление ряда... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T14:04+0300

2026-11-17T14:04+0300

2026-11-17T14:04+0300

вооружения

мировая экономика

ес

оружие

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875285205.jpg?1794913444

БРЮССЕЛЬ, 17 ноя - ПРАЙМ. Еврокомиссия намерена пересмотреть правила закупок вооружений странами ЕС, чтобы усилить общеевропейский контроль в этой сфере, несмотря на сопротивление ряда государств, сообщает Rapporteur. "Еврокомиссия неоднократно выражала недовольство тем, что государства обходят правила закупок ЕС всякий раз, когда речь заходит об оборонных вопросах", - говорится в публикации. Согласно последнему графику работы Еврокомиссии, 9 декабря планируется представить пакет инициатив в области обороны, включающий предложения по созданию единого рынка вооружений ЕС и пересмотру директивы об оборонных закупках. Как отмечается в публикации, создание единого оборонного рынка остается политически чувствительным вопросом, поскольку некоторые европейские столицы категорически выступают против дальнейшего объединения оборонной промышленности под эгидой ЕС. Предстоящая реформа должна изменить действующие правила закупок вооружений и чувствительной продукции в сфере безопасности. При этом конкретные положения новых предложений Еврокомиссии пока не представлены.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, ес, оружие