https://1prime.ru/20261117/evrokomissiya-875285205.html
Еврокомиссия хочет взять под контроль закупки вооружений странами ЕС, пишут СМИ
Еврокомиссия хочет взять под контроль закупки вооружений странами ЕС, пишут СМИ - 17.11.2026, ПРАЙМ
Еврокомиссия хочет взять под контроль закупки вооружений странами ЕС, пишут СМИ
Еврокомиссия намерена пересмотреть правила закупок вооружений странами ЕС, чтобы усилить общеевропейский контроль в этой сфере, несмотря на сопротивление ряда... | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T14:04+0300
2026-11-17T14:04+0300
2026-11-17T14:04+0300
вооружения
мировая экономика
ес
оружие
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БРЮССЕЛЬ, 17 ноя - ПРАЙМ. Еврокомиссия намерена пересмотреть правила закупок вооружений странами ЕС, чтобы усилить общеевропейский контроль в этой сфере, несмотря на сопротивление ряда государств, сообщает Rapporteur. "Еврокомиссия неоднократно выражала недовольство тем, что государства обходят правила закупок ЕС всякий раз, когда речь заходит об оборонных вопросах", - говорится в публикации. Согласно последнему графику работы Еврокомиссии, 9 декабря планируется представить пакет инициатив в области обороны, включающий предложения по созданию единого рынка вооружений ЕС и пересмотру директивы об оборонных закупках. Как отмечается в публикации, создание единого оборонного рынка остается политически чувствительным вопросом, поскольку некоторые европейские столицы категорически выступают против дальнейшего объединения оборонной промышленности под эгидой ЕС. Предстоящая реформа должна изменить действующие правила закупок вооружений и чувствительной продукции в сфере безопасности. При этом конкретные положения новых предложений Еврокомиссии пока не представлены.
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мировая экономика, ес, оружие
Вооружения, Мировая экономика, ЕС, оружие
Еврокомиссия хочет взять под контроль закупки вооружений странами ЕС, пишут СМИ
Rapporteur: Еврокомиссия намерена пересмотреть правила закупок вооружений странами ЕС
БРЮССЕЛЬ, 17 ноя - ПРАЙМ. Еврокомиссия намерена пересмотреть правила закупок вооружений странами ЕС, чтобы усилить общеевропейский контроль в этой сфере, несмотря на сопротивление ряда государств, сообщает Rapporteur.
"Еврокомиссия неоднократно выражала недовольство тем, что государства обходят правила закупок ЕС всякий раз, когда речь заходит об оборонных вопросах", - говорится в публикации.
Согласно последнему графику работы Еврокомиссии, 9 декабря планируется представить пакет инициатив в области обороны, включающий предложения по созданию единого рынка вооружений ЕС и пересмотру директивы об оборонных закупках.
Как отмечается в публикации, создание единого оборонного рынка остается политически чувствительным вопросом, поскольку некоторые европейские столицы категорически выступают против дальнейшего объединения оборонной промышленности под эгидой ЕС.
Предстоящая реформа должна изменить действующие правила закупок вооружений и чувствительной продукции в сфере безопасности. При этом конкретные положения новых предложений Еврокомиссии пока не представлены.