Bild: у Европы нет ни капитана, ни тактики в переговорах по Украине
Bild: у Европы нет ни капитана, ни тактики в переговорах по Украине
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Пока Брюссель пытается определить свою роль в урегулировании украинского конфликта, российский президент ведет переговоры с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином, пишет ИноСМИ со ссылкой на Bild.
Как отмечает издание, в четверг президент США, президент России и председатель КНР встретятся в китайском Шэньчжэне, чтобы обсудить войну с Ираном и, предположительно, ситуацию на Украине. В переговорах также примет участие Илон Маск. А европейцев в очередной раз не пригласили, хотя речь идет в том числе об их собственной безопасности.
В пятницу на саммите ЕС в Дублине прозвучали громкие заявления.
"Думаю, нам, европейцам, пора проявить больше мужества", — заявил премьер Латвии Андрис Кулбергс.
Председатель Европейского совета Антониу Кошта пообещал, что в вопросах, связанных с Украиной, Европа будет "говорить четко и единогласно". Однако, как подчеркивает издание, пока это остается лишь пожеланием: в последние недели Европа демонстрирует не силу, а бессилие, не единство, а разобщенность.
"Если бы европейцы были едины, а это не так, Европа могла бы играть определенную роль. Но даже финансовая поддержка Украины надежно не обеспечена. Если я, будучи президентом России, понимаю, что у европейцев скоро закончатся финансовые возможности, зачем мне делать что-то еще, кроме как тянуть время? Неважно, кто из европейцев будет сидеть за столом. Я буду водить их всех за нос", — приводит Bild слова политолога Вернера Патцельта.
Как отмечает издание, Трамп выдвигает предложения, о которых Европа узнает уже постфактум: через Киев он поинтересовался, готова ли Украина уступить России Донбасс в обмен на вступление в НАТО. Канцлер Германии Фридрих Мерц призывал американцев "продолжать играть в одной команде с Европой и Украиной" и настаивает на участии Германии в переговорах, тогда как премьер Италии Джорджа Мелони предлагает сделать общим представителем главу Европейского совета Кошту.