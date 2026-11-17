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Bild: у Европы нет ни капитана, ни тактики в переговорах по Украине

Bild: у Европы нет ни капитана, ни тактики в переговорах по Украине - 17.11.2026, ПРАЙМ

Bild: у Европы нет ни капитана, ни тактики в переговорах по Украине

Пока Брюссель пытается определить свою роль в урегулировании украинского конфликта, российский президент ведет переговоры с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином,... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T18:02+0300

2026-11-17T18:02+0300

2026-11-17T18:02+0300

мировая экономика

европа

дональд трамп

bild

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нато

си цзиньпин

фридрих мерц

украина

германия

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МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Пока Брюссель пытается определить свою роль в урегулировании украинского конфликта, российский президент ведет переговоры с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином, пишет ИноСМИ со ссылкой на Bild.Как отмечает издание, в четверг президент США, президент России и председатель КНР встретятся в китайском Шэньчжэне, чтобы обсудить войну с Ираном и, предположительно, ситуацию на Украине. В переговорах также примет участие Илон Маск. А европейцев в очередной раз не пригласили, хотя речь идет в том числе об их собственной безопасности.В пятницу на саммите ЕС в Дублине прозвучали громкие заявления. "Думаю, нам, европейцам, пора проявить больше мужества", — заявил премьер Латвии Андрис Кулбергс. Председатель Европейского совета Антониу Кошта пообещал, что в вопросах, связанных с Украиной, Европа будет "говорить четко и единогласно". Однако, как подчеркивает издание, пока это остается лишь пожеланием: в последние недели Европа демонстрирует не силу, а бессилие, не единство, а разобщенность."Если бы европейцы были едины, а это не так, Европа могла бы играть определенную роль. Но даже финансовая поддержка Украины надежно не обеспечена. Если я, будучи президентом России, понимаю, что у европейцев скоро закончатся финансовые возможности, зачем мне делать что-то еще, кроме как тянуть время? Неважно, кто из европейцев будет сидеть за столом. Я буду водить их всех за нос", — приводит Bild слова политолога Вернера Патцельта.Как отмечает издание, Трамп выдвигает предложения, о которых Европа узнает уже постфактум: через Киев он поинтересовался, готова ли Украина уступить России Донбасс в обмен на вступление в НАТО. Канцлер Германии Фридрих Мерц призывал американцев "продолжать играть в одной команде с Европой и Украиной" и настаивает на участии Германии в переговорах, тогда как премьер Италии Джорджа Мелони предлагает сделать общим представителем главу Европейского совета Кошту.

европа

украина

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мировая экономика, европа, дональд трамп, bild, ес, нато, си цзиньпин, фридрих мерц, украина, германия