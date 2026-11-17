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Кабмин Киргизии прогнозирует рост ВВП в 2027 году до 31,2 миллиарда долларов

Кабмин Киргизии прогнозирует рост ВВП в 2027 году до 31,2 миллиарда долларов - 17.11.2026, ПРАЙМ

Кабмин Киргизии прогнозирует рост ВВП в 2027 году до 31,2 миллиарда долларов

Кабмин Киргизии прогнозирует рост ВВП в 2027 году до 31,2 миллиарда долларов, что почти на 9 миллиардов больше, чем в 2025 году, сообщает пресс-служба кабмина. | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T14:37+0300

2026-11-17T14:37+0300

2026-11-17T14:37+0300

мировая экономика

киргизия

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БИШКЕК, 17 ноя - ПРАЙМ. Кабмин Киргизии прогнозирует рост ВВП в 2027 году до 31,2 миллиарда долларов, что почти на 9 миллиардов больше, чем в 2025 году, сообщает пресс-служба кабмина. Во вторник глава кабмина Адылбек Касымалиев на заседании расширенного комитета парламента республики по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции представил проект республиканского бюджета на 2027 год и прогноз на 2028–2029 годы. "Адылбек Касымалиев проинформировал, что в 2027 году объем ВВП прогнозируется на уровне более 2 триллионов 736 миллиардов сомов (31,2 миллиарда долларов - ред.). Общий объем ресурсов консолидированного бюджета планируется в размере одного триллиона 53 миллиардов сомов (12 миллиардов долларов - ред)", - заявили в пресс-службе кабмина. По данным национального статистического комитета, в 2025 году ВВП Киргизии составил 22,6 миллиарда долларов. По прогнозам министерства экономики и коммерции, по итогам 2026 года он достигнет примерно 26,9 миллиарда долларов.

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мировая экономика, киргизия