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Транспортную связность удаленных районов Коми будут держать на особом контроле

Транспортную связность удаленных районов Коми будут держать на особом контроле - 17.11.2026, ПРАЙМ

Транспортную связность удаленных районов Коми будут держать на особом контроле

Транспортную связность удаленных районов республики Коми будут держать на особом контроле, сообщила Росавиация по итогам встречи врио главы ведомства Натальи... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T20:13+0300

2026-11-17T20:13+0300

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Транспортную связность удаленных районов республики Коми будут держать на особом контроле, сообщила Росавиация по итогам встречи врио главы ведомства Натальи Андриановой с заместителем председателя правительства республики Эдуардом Слабиковым и министром транспорта региона Николаем Соколовым. "Участники встречи договорились взять на особый контроль обеспечение транспортной связности удаленных районов Коми", - говорится в сообщении. Предметом встречи стала оценка деятельности компании "Комиавиатранс", в состав которой входят аэропорты Сыктывкара, Воркуты, Ухты, Усинска, посадочные площадки Инта, Печора и Усть-Цильма и авиакомпания с парком вертолетов типа Ми-8 и Ми-8МТВ. Всего за январь-сентябрь 2026 года на аэродромах и посадочных площадках компании было обслужено 472 тысячи человек. При этом максимальный объем зафиксирован в Сыктывкаре (309 тысяч пассажиров), на втором месте - Ухта (103 тысячи пассажиров), на третьем - Усинск (54 тысячи пассажиров). "Необходимо обратить особое внимание на обеспечение перевозок в удаленные районы республики и не допустить ситуации, при которой жители окажутся отрезанными от столицы региона", - отметила Андрианова, ее слова приводятся в пресс-релизе.

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бизнес, усинск, коми, республика коми, росавиация