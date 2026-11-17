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Российские компании могут помочь Ливану преодолеть кризис, заявил эксперт

Российские компании могут помочь Ливану преодолеть кризис, заявил эксперт - 17.11.2026, ПРАЙМ

Российские компании могут помочь Ливану преодолеть кризис, заявил эксперт

Российские компании обладают необходимыми технологиями и инженерными компетенциями для участия в восстановлении энергетического сектора Ливана и могут помочь... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T14:27+0300

2026-11-17T14:27+0300

2026-11-17T14:27+0300

нефть

ливан

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БЕЙРУТ, 17 ноя - ПРАЙМ. Российские компании обладают необходимыми технологиями и инженерными компетенциями для участия в восстановлении энергетического сектора Ливана и могут помочь стране преодолеть затяжной кризис электроснабжения, поделился мнением с РИА Новости бывший советник министра энергетики Ливана, экс-директор государственной энергетической компании Ража Эль-Али. "Российские инженерные компании обладают соответствующими возможностями для решения энергетического кризиса. Они компетентны в области газовой, парогазовой и когенерационной генерации. Особое внимание необходимо уделить новым станциям в северном и южном регионах страны", - сказал Эль-Али. По словам эксперта, российская сторона ранее уже предлагала конкретные проекты по развитию ливанской энергетики. В 2021–2022 годах обсуждались строительство и модернизация электростанций в Дейр-Аммаре, Захрани и Селате, в том числе с использованием модели BОT, предполагающей строительство, эксплуатацию и последующую передачу объектов государству. "Российский интерес был вполне конкретным. Эти предложения не дошли до полноценной реализации, в том числе из-за политической и финансовой нестабильности Ливана… сегодня к этому вопросу можно вернуться, но уже с учетом совершенно новых экономических и геополитических условий", - отметил собеседник агентства. Отдельным перспективным направлением Эль-Али назвал восстановление нефтеперерабатывающей инфраструктуры в Триполи или строительство нового современного комплекса. По его оценке, подобный проект способен создать рабочие места, стимулировать промышленное развитие северного региона и повысить энергетическую устойчивость Ливана. Эксперт также предложил рассмотреть участие российских компаний в создании локальных энергетических комплексов, когенерационных установок, систем накопления энергии и модернизации распределительных сетей. Энергетический кризис в Ливане продолжается уже несколько десятилетий, однако после финансово-экономического обвала 2019 года ситуация значительно ухудшилась. В настоящее время государственная компания Electricité du Liban (EDL) обеспечивает население электроэнергией в среднем лишь 2–4 часа в сутки.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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нефть, ливан