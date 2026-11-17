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Новак призвал продолжить работу по импорту нефтепродуктов в Россию

Новак призвал продолжить работу по импорту нефтепродуктов в Россию - 17.11.2026, ПРАЙМ

Новак призвал продолжить работу по импорту нефтепродуктов в Россию

Вице-премьер РФ Александр Новак призвал продолжить работу по импорту нефтепродуктов в Россию, сообщило правительство РФ. | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T15:01+0300

2026-11-17T15:01+0300

2026-11-17T15:17+0300

энергетика

нефть

россия

александр новак

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минпромторг

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак призвал продолжить работу по импорту нефтепродуктов в Россию, сообщило правительство РФ. Новак во вторник провел очередное совещание, посвященное ситуации на рынке топлива, с участием представителей Минэнерго, ФАС, ФНС, Минпромторга, Совета Федерации и отраслевых компаний. Стороны обсудили меры, направленные на обеспечение стабильной ситуации с нефтепродуктами в стране, в частности на ликвидацию возникающих локальных дефицитов."Вице-премьер обозначил в числе приоритетных направлений работы максимально быстрое восстановление производственных мощностей нефтеперерабатывающих заводов, обеспечение дополнительных объемов внеклассового топлива, а также призвал продолжить работу по импорту нефтепродуктов", - сказано в сообщении правительства по итогам совещания.Новак поручил всем профильным ведомствам и отраслевым компаниям прилагать максимальные усилия для стабильного обеспечения внутреннего спроса на топливо.Кроме того, крупные нефтяные компании рассказали на совещании о дополнительных решениях и механизмах для стабильного обеспечения топливом российского рынка."Были проанализированы поставки нефтепродуктов для нужд собственных сетей АЗС и независимых участников рынка, обеспечение сельхозпроизводителей необходимыми ресурсами", - говорится в сообщении.Новак подчеркнул необходимость продолжать комплексную работу для сбалансированного функционирования как крупных сетей АЗС, так и независимых участников топливного рынка.В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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нефть, россия, александр новак, фнс россии, минпромторг, совет федерации