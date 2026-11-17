https://1prime.ru/20261117/pensiya-875300514.html

В Норвегии предложили постепенно повышать пенсионный возраст

В Норвегии предложили постепенно повышать пенсионный возраст - 17.11.2026, ПРАЙМ

В Норвегии предложили постепенно повышать пенсионный возраст

Правительство Норвегии внесло законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста по мере роста ожидаемой продолжительности жизни, сообщает министерство... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T18:53+0300

2026-11-17T18:53+0300

2026-11-17T18:53+0300

общество

норвегия

пенсии

пенсионеры

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875300514.jpg?1794930782

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Правительство Норвегии внесло законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста по мере роста ожидаемой продолжительности жизни, сообщает министерство труда и социальной интеграции. "Правительство вносит на рассмотрение предложение, согласно которому пенсионный возраст будет постепенно повышаться вместе с продолжительностью жизни", - говорится в пресс-релизе ведомства на сайте правительства страны. Глава минтруда Хьерсти Стенсенг объясняет инициативу тем, что норвежцы стали жить дольше и большинство из них дольше сохраняют здоровье. Чтобы пенсионная система работала и дальше для детей и внуков ныне живущих, норвежцам придется побыть на рынке труда чуть дольше. Согласно публикации, большинство норвежцев могут выйти на пенсию по старости уже в 62 года, общий же возраст выхода на пенсию составляет 67 лет. В рамках законопроекта его предлагается поднимать примерно на один год раз в десять лет. Таким образом, для лиц до 1966 года рождения включительно все останется без изменений. Далее, начиная с 1967, пенсионный возраст будет постепенно повышаться. Для тех, кто родился в конце 1990-х, самый ранний возраст выхода на пенсию составит уже около 65 лет, а стандартный - около 70. Эти цифры основаны на текущем прогнозе ожидаемой продолжительности жизни. Если прогноз изменится, изменится и пенсионный возраст.

норвегия

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общество , норвегия, пенсии, пенсионеры