https://1prime.ru/20261117/rossijane-875287926.html

Пользователи из России сообщили о сбоях в работе Google

Пользователи из России сообщили о сбоях в работе Google - 17.11.2026, ПРАЙМ

Пользователи из России сообщили о сбоях в работе Google

Российские пользователи сообщают о сбоях в работе поисковой системы компании Google, следует из данных сервиса отслеживания сбоев в интернете Detector404. | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T14:37+0300

2026-11-17T14:37+0300

2026-11-17T14:38+0300

технологии

иркутская область

красноярский край

хакасия

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875287926.jpg?1794915499

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Российские пользователи сообщают о сбоях в работе поисковой системы компании Google, следует из данных сервиса отслеживания сбоев в интернете Detector404. По данным сервиса, в течение суток зафиксировано более 2,8 тысячи жалоб. Из графика следует, что массовый сбой начался в 13.40 мск. За последний час поступило 380 жалоб (на 14.10 мск). В основном пользователи жалуются на медленную загрузку поисковой системы. Отмечается, что жалобы в основном поступают из Иркутской области (19%), Красноярского края (17%) и Хакасии (8%).

иркутская область

красноярский край

хакасия

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, иркутская область, красноярский край, хакасия