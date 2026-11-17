https://1prime.ru/20261117/rossijane-875287926.html
Пользователи из России сообщили о сбоях в работе Google
Пользователи из России сообщили о сбоях в работе Google - 17.11.2026, ПРАЙМ
Пользователи из России сообщили о сбоях в работе Google
Российские пользователи сообщают о сбоях в работе поисковой системы компании Google, следует из данных сервиса отслеживания сбоев в интернете Detector404. | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T14:37+0300
2026-11-17T14:37+0300
2026-11-17T14:38+0300
технологии
иркутская область
красноярский край
хакасия
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Российские пользователи сообщают о сбоях в работе поисковой системы компании Google, следует из данных сервиса отслеживания сбоев в интернете Detector404. По данным сервиса, в течение суток зафиксировано более 2,8 тысячи жалоб. Из графика следует, что массовый сбой начался в 13.40 мск. За последний час поступило 380 жалоб (на 14.10 мск). В основном пользователи жалуются на медленную загрузку поисковой системы. Отмечается, что жалобы в основном поступают из Иркутской области (19%), Красноярского края (17%) и Хакасии (8%).
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технологии, иркутская область, красноярский край, хакасия
Технологии, Иркутская область, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ХАКАСИЯ
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Российские пользователи сообщают о сбоях в работе поисковой системы компании Google, следует из данных сервиса отслеживания сбоев в интернете Detector404.
По данным сервиса, в течение суток зафиксировано более 2,8 тысячи жалоб.
Из графика следует, что массовый сбой начался в 13.40 мск. За последний час поступило 380 жалоб (на 14.10 мск).
В основном пользователи жалуются на медленную загрузку поисковой системы.
Отмечается, что жалобы в основном поступают из Иркутской области (19%), Красноярского края (17%) и Хакасии (8%).