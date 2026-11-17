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РЖД планируют масштабировать опцию посадки в поезда по биометрии

РЖД планируют масштабировать опцию посадки в поезда по биометрии - 17.11.2026, ПРАЙМ

РЖД планируют масштабировать опцию посадки в поезда по биометрии

РЖД в 2027 году планируют масштабировать в России опцию посадки в поезда дальнего следования по биометрии, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T00:39+0300

2026-11-17T00:39+0300

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. РЖД в 2027 году планируют масштабировать в России опцию посадки в поезда дальнего следования по биометрии, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников. Возможность посадки пассажиров в поезд по биометрии в пилотном режиме появилась в России 8 апреля 2026 года на ряде "Ласточек", а затем была расширена. В настоящее время сесть по биометрии можно на начальных станциях этих поездов, курсирующих по маршрутам Москва - Кострома, Москва - Иваново, Москва - Нижний Новгород, Нижний Новгород - Иваново и Нижний Новгород - Киров. "В 2027 году расширение числа маршрутов с опцией посадки по биометрии обязательно продолжится с учетом положительных результатов текущего пилотного проекта на поездах "Ласточка", - сказал Колесников и утвердительно ответил на вопрос о масштабировании технологии в 2027 году. Он напомнил, что РЖД также запустили тестирование посадки по биометрии на поездах "Сапсан" на фокус-группе, в которую вошли сотрудники РЖД, Центра биометрических технологий и СМИ. "В течение 2027 года вместе с разработчиками системы и билетной системой решаем вопрос донастройки для ускорения верификации пассажиров с помощью биометрии. Сейчас это 15-20 секунд, планируем иметь, 10 секунд и менее", - сказал замглавы РЖД. По его словам, есть еще ряд моментов, которые нужно решить, чтобы система быстрее работала. "Но уже сейчас есть четкое понимание, что биометрия не просто применима на железной дороге, а востребована пассажирами, и, безусловно, будет применяться и развиваться по всем направлениям в рамках холдинга РЖД, в том числе на поезда ФПК", - добавил Колесников.

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