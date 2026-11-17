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РЖД показали, как будет выглядеть новый детский вагон

РЖД показали, как будет выглядеть новый детский вагон - 17.11.2026, ПРАЙМ

РЖД показали, как будет выглядеть новый детский вагон

Холдинг РЖД показал, как будет выглядеть новый двухэтажный вагон с детской игровой зоной, передает корреспондент РИА Новости. | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T18:06+0300

2026-11-17T18:06+0300

2026-11-17T18:07+0300

бизнес

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москва

федеральная пассажирская компания

ржд

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Холдинг РЖД показал, как будет выглядеть новый двухэтажный вагон с детской игровой зоной, передает корреспондент РИА Новости. Состав представлен в виде макета и части интерьера детского вагона. Они разместились на выставке "Транспорт России" в Москве, которая открывается в среду. Корреспондент РИА Новости успел изучить новинку во вторник вечером. Согласно презентации, которая размещена возле макета, на первом этаже будут четырехместные купе - здесь 32 места. На втором этаже планируется 22 места для сидения и игровое пространство для детей. Для юных путешественников предусмотрена зона для подвижной игры "Твистер", зона для развития мелкой моторики, а также зона отдыха и ожидания для родителей. В материалах указано, что санитарные комнаты будут полностью адаптированы для детей: тут планируются детские сиденья и ступеньки-подставки, чтобы ребенок мог сам вымыть руки. О том, что в России разрабатывается новый детский двухэтажный вагон, в октябре сообщал гендиректор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД ") Дмитрий Пегов. Компания уточняла, что на первом этаже будут располагаться четырехместные купе, на втором этаже - 22 места для сидения и полноценное игровое пространство. Юбилейная 20-я "Транспортная неделя" пройдет в Москве с 14 по 20 ноября 2026 года. Центральными событиями станут XX Международный форум и выставка "Транспорт России", которые состоятся 18-20 ноября в Гостином Дворе.

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бизнес, россия, москва, федеральная пассажирская компания, ржд