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Словакия сможет пользоваться исключением из санкций США на нефть из России

Словакия сможет пользоваться исключением из санкций США на нефть из России - 17.11.2026, ПРАЙМ

Словакия сможет пользоваться исключением из санкций США на нефть из России

Словакия сможет пользоваться исключением из американских санкций на нефть из РФ в течение следующих 120 дней, сообщила министр экономики республики Дениса... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T13:54+0300

2026-11-17T13:54+0300

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БРАТИСЛАВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Словакия сможет пользоваться исключением из американских санкций на нефть из РФ в течение следующих 120 дней, сообщила министр экономики республики Дениса Сакова. "Хорошая новость для энергетической безопасности Словакии: Словакия может следующие 120 дней брать и платить за поставки российской нефти без американских санкций. Эту информацию я получила от американского министра финансов", - сказала Сакова в ходе видеообращения, которое опубликовано на ее странице в социальной сети Facebook* во вторник. Он пояснила, что речь идет о продлении исключения, которое в октябре 2025 от США получила Венгрия и которое истекало 21 ноября 2026 года. Венгерский премьер Петер Мадьяр в октябре выразил надежду, что США продлят Венгрии еще на год исключение на импорт российской нефти после достижения договоренности президентов России и США по дизельному топливу. В Братиславе находится НПЗ Slovnaft, работа которого зависит от российской нефти. Сырье для него закупает венгерская нефтегазовая компания MOL, которой и принадлежит завод. Транзит российской нефти в Словакию идет по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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нефть, словакия, сша, венгрия, facebook, нпз, mol