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Суд в Перми назначил 10 лет колонии создателю даркнет-платформы "Гидра" Байкову

Суд в Перми назначил 10 лет колонии создателю даркнет-платформы "Гидра" Байкову - 17.11.2026, ПРАЙМ

Суд в Перми назначил 10 лет колонии создателю даркнет-платформы "Гидра" Байкову

Кировский районный суд Перми назначил 10 лет колонии одному из создателей даркнет-платформы по распространению наркотиков "Гидра" Алексею Байкову и конфисковал... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T16:51+0300

2026-11-17T16:51+0300

2026-11-17T16:51+0300

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УФА, 17 ноя – ПРАЙМ. Кировский районный суд Перми назначил 10 лет колонии одному из создателей даркнет-платформы по распространению наркотиков "Гидра" Алексею Байкову и конфисковал его имущество на сумму свыше 1 миллиарда рублей, сообщает суд. По данным следствия, в 2012 году фигурант с соучастниками создал преступное сообщество для сбыта наркотиков в России и СНГ. Появилась платформа Hydra ("Гидра"), на ней работали более 19 тысяч виртуальных магазинов по продаже запрещенных веществ. Для отмывания денег сообщество зарегистрировало не менее одного миллиона анонимных криптовалютных счетов. "Суд назначил виновному наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 4,8 миллиона рублей. По ходатайству прокурора у осужденного конфискованы денежные средства и недвижимое имущество на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей", - сообщает суд. Гособвинение запрашивало Байкову 18 лет лишения свободы. В суде уточняют, что житель Москвы Байков признан виновным по статье 210 УК РФ (создание и руководство преступным сообществом), статье 228.1 УК РФ (пособничество в незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ, совершенное с использованием сети "интернет", организованной группой, в значительном, крупном и особо крупном размерах) и статье 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере). Правоохранители закрыли "Гидру" в 2022 году. Организатор этого преступного сообщества Станислав Моисеев в декабре 2024 года был приговорен в Подмосковье к пожизненному лишению свободы, его 15 соучастников получили от 8 до 23 лет.

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общество , россия, пермь, москва, московская область, снг