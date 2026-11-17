https://1prime.ru/20261117/tanker-875295856.html
Третий за сутки нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе
Третий за сутки нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе - 17.11.2026, ПРАЙМ
Третий за сутки нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе
Третий за сутки нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе, сообщает иранская армия. | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T17:30+0300
2026-11-17T17:30+0300
2026-11-17T17:30+0300
энергетика
ормузский пролив
иран
сша
танкер
нефть
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875295856.jpg?1794925802
ТЕГЕРАН, 17 ноя - ПРАЙМ. Третий за сутки нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе, сообщает иранская армия. "Несколько часов назад третий нефтяной танкер-нарушитель столкнулся с морской миной, после чего на судне возник пожар", - говорится в заявлении ВМС армии Ирана, его передает иранское агентство Fars. Иранская армия добавила в своем заявлении, что в очередной раз подчеркивает необходимость координации и согласования прохода через Ормузский пролив с вооруженными силами исламской республики. Ранее о подрывах на минах двух судов - танкера и газовоза - сообщал Корпус стражей исламской революции Ирана. Ормузский пролив является одним из ключевых маршрутов мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Судоходство через него оказалось серьезно ограничено после начала 28 февраля военной операции США и Израиля против Ирана. Тегеран заявил о намерении сохранять ограничения до выполнения своих условий, включая снятие американской блокады и санкций. Несмотря на продолжающиеся проходы отдельных судов, интенсивность движения в проливе остается на значительно более низком уровне, чем до начала конфликта.
ормузский пролив
иран
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ормузский пролив, иран, сша, танкер, нефть
Энергетика, Ормузский пролив, ИРАН, США, танкер, Нефть
ТЕГЕРАН, 17 ноя - ПРАЙМ. Третий за сутки нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе, сообщает иранская армия.
"Несколько часов назад третий нефтяной танкер-нарушитель столкнулся с морской миной, после чего на судне возник пожар", - говорится в заявлении ВМС армии Ирана, его передает иранское агентство Fars.
Иранская армия добавила в своем заявлении, что в очередной раз подчеркивает необходимость координации и согласования прохода через Ормузский пролив с вооруженными силами исламской республики.
Ранее о подрывах на минах двух судов - танкера и газовоза - сообщал Корпус стражей исламской революции Ирана.
Ормузский пролив является одним из ключевых маршрутов мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Судоходство через него оказалось серьезно ограничено после начала 28 февраля военной операции США и Израиля против Ирана. Тегеран заявил о намерении сохранять ограничения до выполнения своих условий, включая снятие американской блокады и санкций.
Несмотря на продолжающиеся проходы отдельных судов, интенсивность движения в проливе остается на значительно более низком уровне, чем до начала конфликта.