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Третий за сутки нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе

Третий за сутки нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе - 17.11.2026, ПРАЙМ

Третий за сутки нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе

Третий за сутки нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе, сообщает иранская армия. | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T17:30+0300

2026-11-17T17:30+0300

2026-11-17T17:30+0300

энергетика

ормузский пролив

иран

сша

танкер

нефть

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ТЕГЕРАН, 17 ноя - ПРАЙМ. Третий за сутки нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе, сообщает иранская армия. "Несколько часов назад третий нефтяной танкер-нарушитель столкнулся с морской миной, после чего на судне возник пожар", - говорится в заявлении ВМС армии Ирана, его передает иранское агентство Fars. Иранская армия добавила в своем заявлении, что в очередной раз подчеркивает необходимость координации и согласования прохода через Ормузский пролив с вооруженными силами исламской республики. Ранее о подрывах на минах двух судов - танкера и газовоза - сообщал Корпус стражей исламской революции Ирана. Ормузский пролив является одним из ключевых маршрутов мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Судоходство через него оказалось серьезно ограничено после начала 28 февраля военной операции США и Израиля против Ирана. Тегеран заявил о намерении сохранять ограничения до выполнения своих условий, включая снятие американской блокады и санкций. Несмотря на продолжающиеся проходы отдельных судов, интенсивность движения в проливе остается на значительно более низком уровне, чем до начала конфликта.

ормузский пролив

иран

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ормузский пролив, иран, сша, танкер, нефть