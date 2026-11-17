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Bloomberg: бензин в США подешевел до минимума с марта после падения нефти

Bloomberg: бензин в США подешевел до минимума с марта после падения нефти - 17.11.2026, ПРАЙМ

Bloomberg: бензин в США подешевел до минимума с марта после падения нефти

Цены на автозаправках в США упали до самого низкого уровня с середины марта после более широкого снижения нефтяных рынков в этом месяце, что свидетельствует о... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T18:33+0300

2026-11-17T18:33+0300

2026-11-17T18:33+0300

нефть

сша

дональд трамп

bloomberg

иран

персидский залив

мировая экономика

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МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Цены на автозаправках в США упали до самого низкого уровня с середины марта после более широкого снижения нефтяных рынков в этом месяце, что свидетельствует о том, что инфляционное давление, вызванное войной в Иране, начинает ослабевать, пишет Bloomberg.По данным Американской автомобильной ассоциации, обычный неэтилированный бензин подешевел до среднего уровня 3,78 доллара за галлон. Мировые цены на нефть снизились в последние недели из-за увеличения потоков из Персидского залива и сигналов президента США Дональда Трампа о том, что он воздержится от возобновления атак на Иран.Цены на заправках резко выросли после того, как США и Израиль нанесли военные удары по Ирану в конце февраля, что вызвало энергетический шок из-за прерывания экспорта через Ормузский пролив. Ранее в этом месяце Трамп заявил, что это было "в значительной степени верно", что республиканцы проиграли промежуточные выборы из-за последствий войны на Ближнем Востоке."Оптовые цены в США очень быстро снизились с максимумов, что, безусловно, принесет некоторое облегчение на заправке. Но цены все еще выше доконфликтных уровней, а основные причины не изменились, что означает, что следующим летом они могут очень быстро вырасти снова", — приводит издание слова аналитика нефтепродуктов Energy Aspects Йигита Догана.Снижение стало частью более широкого падения цен на нефть: фьючерсы West Texas Intermediate упали почти на 20 долларов за баррель с конца октября. Ранее на этой неделе розничные цены на дизельное топливо в США впервые с начала сентября опустились ниже 6 долларов за галлон, что снизило давление на ключевой инфляционный фактор.

сша

иран

персидский залив

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нефть, сша, дональд трамп, bloomberg, иран, персидский залив, мировая экономика