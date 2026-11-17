Bloomberg: бензин в США подешевел до минимума с марта после падения нефти
Bloomberg: бензин в США подешевел до минимума с марта после падения нефти
© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Цены на автозаправках в США упали до самого низкого уровня с середины марта после более широкого снижения нефтяных рынков в этом месяце, что свидетельствует о том, что инфляционное давление, вызванное войной в Иране, начинает ослабевать, пишет Bloomberg.
По данным Американской автомобильной ассоциации, обычный неэтилированный бензин подешевел до среднего уровня 3,78 доллара за галлон. Мировые цены на нефть снизились в последние недели из-за увеличения потоков из Персидского залива и сигналов президента США Дональда Трампа о том, что он воздержится от возобновления атак на Иран.
Цены на заправках резко выросли после того, как США и Израиль нанесли военные удары по Ирану в конце февраля, что вызвало энергетический шок из-за прерывания экспорта через Ормузский пролив. Ранее в этом месяце Трамп заявил, что это было "в значительной степени верно", что республиканцы проиграли промежуточные выборы из-за последствий войны на Ближнем Востоке.
"Оптовые цены в США очень быстро снизились с максимумов, что, безусловно, принесет некоторое облегчение на заправке. Но цены все еще выше доконфликтных уровней, а основные причины не изменились, что означает, что следующим летом они могут очень быстро вырасти снова", — приводит издание слова аналитика нефтепродуктов Energy Aspects Йигита Догана.
Снижение стало частью более широкого падения цен на нефть: фьючерсы West Texas Intermediate упали почти на 20 долларов за баррель с конца октября. Ранее на этой неделе розничные цены на дизельное топливо в США впервые с начала сентября опустились ниже 6 долларов за галлон, что снизило давление на ключевой инфляционный фактор.