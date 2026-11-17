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Мировые цены на нефть марки Brent снижаются более чем на 4%
Мировые цены на нефть марки Brent снижаются более чем на 4% - 17.11.2026, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть марки Brent снижаются более чем на 4%
Мировые цены на нефть марки Brent снижаются более чем на 4%, до 91,3 доллара за баррель, следует из данных торгов. | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T05:55+0300
2026-11-17T05:55+0300
2026-11-17T05:55+0300
нефть
торги
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть марки Brent снижаются более чем на 4%, до 91,3 доллара за баррель, следует из данных торгов.
По состоянию на 05.34 мск, цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 4,74%, до 91,75 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 1,2%, до 83,46 доллара за баррель.
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нефть, торги
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть марки Brent снижаются более чем на 4%, до 91,3 доллара за баррель, следует из данных торгов.
По состоянию на 05.34 мск, цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 4,74%, до 91,75 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 1,2%, до 83,46 доллара за баррель.