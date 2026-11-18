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В Армении заявили, что не стремятся заменить рынок ЕАЭС на ЕС

В Армении заявили, что не стремятся заменить рынок ЕАЭС на ЕС - 18.11.2026, ПРАЙМ

В Армении заявили, что не стремятся заменить рынок ЕАЭС на ЕС

Армения не рассматривает наращивание экспорта в ЕС как альтернативу рынку ЕАЭС, заявил журналистам министр экономики страны Геворг Папоян. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T14:00+0300

2026-11-18T14:00+0300

2026-11-18T14:00+0300

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ЕРЕВАН,18 ноя - ПРАЙМ. Армения не рассматривает наращивание экспорта в ЕС как альтернативу рынку ЕАЭС, заявил журналистам министр экономики страны Геворг Папоян. Парламент Армении в марте 2025 года принял закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. Российская сторона отмечала, что нахождение Армении в таможенном союзе и с ЕС, и с ЕАЭС невозможно. "Я противоречий не вижу. Моя цель как министра экономики — увеличивать объемы экспорта Армении как в ЕС, так и в ЕАЭС, на рынок Ближнего Востока, Китая... Кто сказал, что мы хотим заменить ЕАЭС на ЕС? Мы хотим больше продавать в ЕС, больше продавать в ЕАЭС", - заявил Папоян. Россельхознадзор с 12 июня ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также ее транзит через Россию в государства-члены ЕАЭС. Как объяснял руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, ограничения на поставки армянской сельхозпродукции связаны с отсутствием эффективного контроля качества у производителей, а не с политикой. Местные производители уже заявляют о крупных убытках.

армения

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мировая экономика, армения, ближний восток, китай, ес, еаэс