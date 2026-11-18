https://1prime.ru/20261118/ator-875332452.html

В АТОР рассказали, куда поедут россияне после прекращения выдачи виз в Словению

В АТОР рассказали, куда поедут россияне после прекращения выдачи виз в Словению - 18.11.2026, ПРАЙМ

В АТОР рассказали, куда поедут россияне после прекращения выдачи виз в Словению

Российские туристы после прекращения Словенией выдачи шенгенских виз выберут альтернативные направления - Черногорию или Хорватию, однако путешественников из... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T14:28+0300

2026-11-18T14:28+0300

2026-11-18T14:28+0300

туризм

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словения

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хорватия

атор

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Российские туристы после прекращения Словенией выдачи шенгенских виз выберут альтернативные направления - Черногорию или Хорватию, однако путешественников из России в Словении менее четверти в общем количестве визитов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ранее в среду АТОР сообщила, что визовые центры Словении прекратили прием документов на шенгенские визы с целью туризма у граждан РФ. "Основная часть потока в Словению – не туристическая (личные, деловые визиты), туристов же, оценочно, менее четверти в общем количестве визитов, и в основном они едут в летний период на Адриатическое море и в местные SPA отели. Зимой туристический поток минимален", - сказали в пресс-службе. "После визовых изменений часть туристов, у которых нет шенгенской визы, переориентируется либо на другие адриатические направления (Черногорию, Хорватию), либо выберет иное направление для отдыха", - добавили там. В АТОР подчеркнули, что согласно словенской статистике, за 9 месяцев 2026 года страну со всеми целями визита посетили 17,8 тысячи граждан Росссии - 1-2 тысячи прибытий в месяц, что на 7% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Кроме того там отметили, что классический туристический поток из России в Европу уменьшился по сравнению с 2019 годом более чем в 10 раз. Так, продажи туров в европейские страны не составляют значимой доли у туроператоров, что не отразится на годовых результатах организованного турпотока.

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туризм, бизнес, россия, словения, черногория, хорватия, атор