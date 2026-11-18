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Рациональность выживания: сколько стоит будущее компании?

Рациональность выживания: сколько стоит будущее компании? - 18.11.2026, ПРАЙМ

Рациональность выживания: сколько стоит будущее компании?

Совет директоров одобряет проект: издержки минус 20%, прибыль удваивается, прирост стоимости компании в деньгах (NPV) положительный, внутренняя норма доходности | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T06:06+0300

2026-11-18T06:06+0300

2026-11-18T06:06+0300

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МОСКВА, 18 ноя – ПРАЙМ. Совет директоров одобряет проект: издержки минус 20%, прибыль удваивается, прирост стоимости компании в деньгах (NPV) положительный, внутренняя норма доходности (IRR) выше стоимости капитала. Решение выглядит безупречно. Но через два года компания теряет ключевых клиентов, получает регуляторный запрет и сталкивается с репутационной катастрофой. Формально все было рационально и продуманно. Но не с точки зрения логики выживания.Бизнес привык к математической рациональности: максимизации NPV, окупаемость инвестиций (ROI), прибыли и доли рынка. Она полезна, когда цели измеримы, а будущее предсказуемо. Но компания — открытая динамическая система, которая постоянно сопротивляется энтропии: расходует деньги, доверие, ресурсы. Ее жизнеспособность можно описать вероятностью того, что в каждый будущий момент она все еще работает, выполняет обязательства и сохраняет доступ к рынкам. Когда эта вероятность падает до нуля, наступает необратимая граница: банкротство, потеря лицензии или ключевого рынка.В рамках Вероятностно-Временной Теории Стоимости ценность решения — не прирост прибыли сам по себе, а то, насколько оно повышает вероятность выживания компании в будущем. Иными словами, это сохраненное будущее, измеряемое временем. Для простоты полезно грубое правило: ценность ≈ сэкономленное время × вероятность что оно будет сэкономлено. Деньги здесь — инструмент, а не цель. Зачем компании деньги, если она мертва?Главная ловушка — средний прогноз. Он усредняет исходы и создает иллюзию определенности. Но если среди сценариев есть хоть один катастрофический — банкротство, потеря лицензии, уход ключевой команды, — среднее значение приведет к ошибке. Такой сценарий способен обнулить все будущие ожидания, и его нельзя игнорировать, глядя на красивое итоговое число. Вы бы согласились участвовать в лотерее, где с вероятностью 95% вы получите 10 миллионов долларов, а с вероятностью 5% пулю в лоб? Ведь ожидаемая доходность очень привлекательная.Эта логика видна на реальных кейсах. Boeing выбрал модернизацию 737 вместо нового самолета, чтобы быстрее ответить Airbus. Финансово — выигрыш во времени и затратах. Но система MCAS привела к двум летальным катастрофам и остановке полетов. Wells Fargo стимулировал кросс-продажи жесткими KPI — сотрудники начали открывать счета без согласия клиентов. Продажи росли, но параллельно накапливались штрафы и репутационные потери. Kodak защищал высокомаржинальный пленочный бизнес и пропустил цифровой переход, хотя именно там разработали прототип первого цифрового фотоаппарата.Поэтому решение полезно проверять не только по NPV и IRR. Как оно меняет вероятность выживания? Не подрывает ли прибыльное решение компетенции, репутацию или доступ к рынкам? Что происходит на всем горизонте, а не только в ближайшем квартале? Есть ли необратимый сценарий, после которого компания лишится возможности продолжать игру? Какие другие возможности такое решение закрывает? И какие стимулы создает: если KPI вознаграждает рост продаж любой ценой, сотрудники будут оптимизировать показатель в ущерб устойчивости.Математическая рациональность необходима, но недостаточна. Она помогает найти оптимум внутри модели. Рациональность выживания задает другой вопрос: сохранится ли сама система, которая должна этот результат получить? Ценность — это сохраненное будущее. Прибыль важна, но она не равна этому будущему. Положительный NPV еще не делает решение оптимальным — за ним может стоять риск банкротства. Поэтому правильный вопрос на совете директоров звучит не только "сколько мы заработаем?", но и "что мы теряем, если это не сработает, и какие возможности у нас останутся после этого решения?".Автор: Евгений Сединкин, экономист, автор Вероятностно-Временной Теории Стоимости (ВВТС).

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Евгений Сединкин https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0b/11/875282364_0:156:1092:1248_100x100_80_0_0_587b281715676f781e2719f91e8a1600.png

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Евгений Сединкин https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0b/11/875282364_0:156:1092:1248_100x100_80_0_0_587b281715676f781e2719f91e8a1600.png

мнения аналитиков, boeing, airbus, wells fargo, бизнес