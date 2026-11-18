https://1prime.ru/20261118/deputat-875338872.html

Депутат призвал водителей не выезжать на летней резине после первого снегопада

Депутат призвал водителей не выезжать на летней резине после первого снегопада - 18.11.2026, ПРАЙМ

Депутат призвал водителей не выезжать на летней резине после первого снегопада

Водителям не стоит после первого снегопада ехать на летней резине, даже если кажется, что на дороге не скользко, лучше пересесть на общественный транспорт,... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T16:10+0300

2026-11-18T16:10+0300

2026-11-18T16:10+0300

россия

общество

авто

госдума

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Водителям не стоит после первого снегопада ехать на летней резине, даже если кажется, что на дороге не скользко, лучше пересесть на общественный транспорт, предупредил зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Георгий Камнев (КПРФ). "После первого снегопада выезжать на летней резине категорически не стоит. Даже если кажется, что не скользко. При низкой температуре резиновая смесь твердеет и теряет эластичность", - сказал он РИА Новости. По словам депутата, шина становится "дубовой", и из-за этого в разы снижается коэффициент сцепления с дорогой. "Критичнее всего это сказывается на тормозном пути. Плюс сильно страдает управляемость: машину легче сорвать в занос, сложнее стабилизировать при маневре", - отметил Камнев. Он напомнил и про "черный лед", когда внешне дорога может казаться чистой, но на самом деле она скользкая. "Так что, если не успели переобуться, лучше вообще не выезжайте за рулем. Даже недалеко, даже "очень аккуратно". В первые снежные дни для опоздавших с переобуванием лучший выбор - общественный транспорт или такси", - подчеркнул парламентарий. По его словам, не надо пытаться проверять удачу, стремясь "доехать потихоньку". "Это риск подвергнуть опасности не только себя и своих пассажиров, но и других участников дорожного движения. Безопасность важнее всего", - резюмировал Камнев.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, общество , авто, госдума