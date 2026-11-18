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В ДНР около 25 тысяч абонентов остались без света
В ДНР около 25 тысяч абонентов остались без света - 18.11.2026, ПРАЙМ
В ДНР около 25 тысяч абонентов остались без света
Около 25 тысяч абонентов остались без света в ДНР из-за недостатка доступной мощности сети, принимаются необходимые меры для восстановления подачи... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T14:10+0300
2026-11-18T14:10+0300
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ДОНЕЦК, 18 ноя – ПРАЙМ. Около 25 тысяч абонентов остались без света в ДНР из-за недостатка доступной мощности сети, принимаются необходимые меры для восстановления подачи электроэнергии, сообщил председатель правительства республики Андрей Чертков.
"Сегодня утром в связи с недостатком доступной мощности и повышенной нагрузкой на сети энергетики были вынуждены вновь применить временные отключения электроэнергии... Без света остаются 125 тысяч бытовых абонентов, обесточено 228 котельных", – написал Чертков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что отключения электроэнергии затронули десять городов и муниципальных округов региона: Донецк, Макеевку, Мариуполь, Дебальцево, Енакиево, Ясиноватский муниципальный округ, Харцызск, Торез, Шахтерский муниципальный округ и Горловку.
"В настоящий момент специалисты принимают необходимые меры для восстановления подачи электроэнергии. По мере стабилизации ситуации и появления технической возможности подача электроэнергии потребителям будет возобновляться поэтапно", – добавил председатель правительства республики.
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донецк, мариуполь
ДОНЕЦК, 18 ноя – ПРАЙМ. Около 25 тысяч абонентов остались без света в ДНР из-за недостатка доступной мощности сети, принимаются необходимые меры для восстановления подачи электроэнергии, сообщил председатель правительства республики Андрей Чертков.
"Сегодня утром в связи с недостатком доступной мощности и повышенной нагрузкой на сети энергетики были вынуждены вновь применить временные отключения электроэнергии... Без света остаются 125 тысяч бытовых абонентов, обесточено 228 котельных", – написал Чертков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что отключения электроэнергии затронули десять городов и муниципальных округов региона: Донецк, Макеевку, Мариуполь, Дебальцево, Енакиево, Ясиноватский муниципальный округ, Харцызск, Торез, Шахтерский муниципальный округ и Горловку.
"В настоящий момент специалисты принимают необходимые меры для восстановления подачи электроэнергии. По мере стабилизации ситуации и появления технической возможности подача электроэнергии потребителям будет возобновляться поэтапно", – добавил председатель правительства республики.