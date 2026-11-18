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В Донецке 33,3 тысячи абонентов остаются без электроснабжения
В Донецке 33,3 тысячи абонентов остаются без электроснабжения - 18.11.2026, ПРАЙМ
В Донецке 33,3 тысячи абонентов остаются без электроснабжения
Восстановительные работы ведутся в Донецке, где 33,3 тысячи абонентов остаются без электроснабжения из-за отключения 226 трансформаторных подстанций, сообщил... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T17:31+0300
2026-11-18T17:31+0300
2026-11-18T17:31+0300
донецк
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ДОНЕЦК, 18 ноя – ПРАЙМ. Восстановительные работы ведутся в Донецке, где 33,3 тысячи абонентов остаются без электроснабжения из-за отключения 226 трансформаторных подстанций, сообщил мэр Алексей Кулемзин.
"По информации "Донецкэнерго" филиал АО "Юго-Западная ЭСК"... без электроэнергии остаются 33 302 абонента. Проводятся работы по восстановлению электроснабжения", - написал Кулемзин в Telegram-канале.
Он уточнил, что в Петровском, Киевском, Куйбышевском и Кировском районах города частично обесточены 226 трансформаторных подстанций из-за превышения допустимой нагрузки по сети.
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донецк
ДОНЕЦК, 18 ноя – ПРАЙМ. Восстановительные работы ведутся в Донецке, где 33,3 тысячи абонентов остаются без электроснабжения из-за отключения 226 трансформаторных подстанций, сообщил мэр Алексей Кулемзин.
"По информации "Донецкэнерго" филиал АО "Юго-Западная ЭСК"... без электроэнергии остаются 33 302 абонента. Проводятся работы по восстановлению электроснабжения", - написал Кулемзин в Telegram-канале.
Он уточнил, что в Петровском, Киевском, Куйбышевском и Кировском районах города частично обесточены 226 трансформаторных подстанций из-за превышения допустимой нагрузки по сети.