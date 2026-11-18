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В Донецке восстановили электроснабжение для более 500 подстанций

В Донецке восстановили электроснабжение для более 500 подстанций - 18.11.2026, ПРАЙМ

В Донецке восстановили электроснабжение для более 500 подстанций

Электроснабжение для более, чем 500 трансформаторных подстанций восстановили в пяти районах Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T22:38+0300

2026-11-18T22:38+0300

2026-11-18T22:38+0300

общество

донецк

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ДОНЕЦК, 18 ноя - ПРАЙМ. Электроснабжение для более, чем 500 трансформаторных подстанций восстановили в пяти районах Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По информации "Донецкэнерго" филиал АО "Юго-Западная ЭСК", после проведения работ по подключению к электричеству в Петровском, Киевском, Куйбышевском и Кировском районах запитано 226 трансформаторных подстанций", - написал он в своем Telegram-канале. Кулемзин добавил, что также к электроснабжению были подключены 232 подстанции в Калининском, Киевском и Кировском районах города. Еще 88 подстанций запитали в Петровском районе Донецка.

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общество , донецк