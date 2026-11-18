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Глава "Циана" спрогнозировал снижение числа сделок с новостройками в 2027 году

Глава "Циана" спрогнозировал снижение числа сделок с новостройками в 2027 году - 18.11.2026, ПРАЙМ

Глава "Циана" спрогнозировал снижение числа сделок с новостройками в 2027 году

Количество сделок с новостройками в России в 2027 году может снизиться на 20%, заявил на Дне инвестора гендиректор "Циана" Дмитрий Григорьев. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T15:02+0300

2026-11-18T15:02+0300

2026-11-18T15:04+0300

бизнес

недвижимость

циан

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Количество сделок с новостройками в России в 2027 году может снизиться на 20%, заявил на Дне инвестора гендиректор "Циана" Дмитрий Григорьев. "Перетекание спроса продолжится. Число сделок на первичном рынке может снизиться примерно на 20%, на вторичном - вырасти на 10%", - сказал он. При этом Григорьев отметил, что по итогам 2026 года количество сделок с новостройками уменьшится примерно на 15%, на вторичном рынке - вырастет на 25%. Он пояснил, что во многом это связано с корректировкой правил льготной ипотеки.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, недвижимость, циан