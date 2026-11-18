https://1prime.ru/20261118/glava-875335376.html
Глава "Циана" спрогнозировал снижение числа сделок с новостройками в 2027 году
Глава "Циана" спрогнозировал снижение числа сделок с новостройками в 2027 году - 18.11.2026, ПРАЙМ
Глава "Циана" спрогнозировал снижение числа сделок с новостройками в 2027 году
Количество сделок с новостройками в России в 2027 году может снизиться на 20%, заявил на Дне инвестора гендиректор "Циана" Дмитрий Григорьев. | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T15:02+0300
2026-11-18T15:02+0300
2026-11-18T15:04+0300
бизнес
недвижимость
циан
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875335376.jpg?1795003448
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Количество сделок с новостройками в России в 2027 году может снизиться на 20%, заявил на Дне инвестора гендиректор "Циана" Дмитрий Григорьев. "Перетекание спроса продолжится. Число сделок на первичном рынке может снизиться примерно на 20%, на вторичном - вырасти на 10%", - сказал он. При этом Григорьев отметил, что по итогам 2026 года количество сделок с новостройками уменьшится примерно на 15%, на вторичном рынке - вырастет на 25%. Он пояснил, что во многом это связано с корректировкой правил льготной ипотеки.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, недвижимость, циан
Бизнес, Недвижимость, ЦИАН
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Количество сделок с новостройками в России в 2027 году может снизиться на 20%, заявил на Дне инвестора гендиректор "Циана" Дмитрий Григорьев.
"Перетекание спроса продолжится. Число сделок на первичном рынке может снизиться примерно на 20%, на вторичном - вырасти на 10%", - сказал он.
При этом Григорьев отметил, что по итогам 2026 года количество сделок с новостройками уменьшится примерно на 15%, на вторичном рынке - вырастет на 25%. Он пояснил, что во многом это связано с корректировкой правил льготной ипотеки.