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ГОСТ на русскую кухню в 2027 году расширят более чем вдвое

ГОСТ на русскую кухню в 2027 году расширят более чем вдвое - 18.11.2026, ПРАЙМ

ГОСТ на русскую кухню в 2027 году расширят более чем вдвое

ГОСТ на русскую кухню в 2027 году будет расширен более чем вдвое - в него включат еще 135 блюд, сообщило Роскачество. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T17:59+0300

2026-11-18T17:59+0300

2026-11-18T18:00+0300

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минпромторг

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. ГОСТ на русскую кухню в 2027 году будет расширен более чем вдвое - в него включат еще 135 блюд, сообщило Роскачество. Ранее в ноябре в России был принят новый ГОСТ на русскую кухню, который включает в себя технологии приготовления и рекомендации по подаче национальных блюд. Стандарт включает в себя 132 блюда. "ГОСТ на традиционную русскую кухню будет расширяться, в 2027 году в него включат еще более 135 блюд", - говорится в сообщении Роскачества. В организации напомнили, что эксперты отрасли разрабатывали стандарт в течение двух лет при поддержке Минпромторга России на площадке Технического комитета 174 Роскачества. ГОСТ был утвержден Росстандартом 11 ноября 2026 года и вступит в силу 1 января 2027 года, однако применять его можно уже сейчас. Кроме того, по аналогии с опытом международного сообщества отдельно планируется разработать ГОСТ на требования к ресторанам русской кухни. Основой для документа должен стать применяемый во многих странах мира стандарт. Эта работа начнется в 2027 году, рассказали в Роскачестве.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, роскачество, минпромторг, росстандарт