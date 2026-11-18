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Гросси выразил оптимизм в вопросе рассмотрения его кандидатуры на пост главы ООН

Гросси выразил оптимизм в вопросе рассмотрения его кандидатуры на пост главы ООН - 18.11.2026, ПРАЙМ

Гросси выразил оптимизм в вопросе рассмотрения его кандидатуры на пост главы ООН

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что оптимистично настроен в вопросе рассмотрения его кандидатуры на пост | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T15:17+0300

2026-11-18T15:17+0300

2026-11-18T15:17+0300

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ВЕНА, 18 ноя - ПРАЙМ. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что оптимистично настроен в вопросе рассмотрения его кандидатуры на пост генерального секретаря ООН. Второй и последний срок полномочий действующего генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша истекает 31 декабря 2026 года. "Время идет, часы тикают, но это все в руках членов Совбеза ООН. Как кандидат, все, что я могу сказать, это то, что мы в их руках и мы надеемся, что вопрос будет скоро решен, чтобы было достаточно времени для переходного периода. Я настроен оптимистично", - сказал Гросси на пресс-конференции на полях Совета управляющих МАГАТЭ. Ранее несколько источников РИА Новости сообщили, что бывший вице-президент Коста-Рики, глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан укрепила лидерство по итогам восьмого предварительного голосования в Совете Безопасности ООН по кандидатурам на пост генсека организации. Кандидатуру Гринспан поддержали 12 из 15 членов Совбеза, еще три высказались против. Второе место сохранил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, получивший девять голосов в поддержку при четырех против и двух воздержавшихся. На третьем месте по-прежнему постпред Гайаны при ООН Кэролин Родригес-Биркетт. Ее кандидатуру поддержали восемь членов Совбеза, пять выступили против, еще двое воздержались. Члены Совета Безопасности ООН проводят предварительные голосования для определения кандидата на пост генерального секретаря, которого Совет впоследствии рекомендует Генеральной Ассамблее ООН. В соответствии с Уставом организации, генсек назначается Генассамблеей по рекомендации Совета Безопасности. Процедура носит закрытый характер: в бюллетенях членов Совбеза для каждого претендента предусмотрены три варианта оценки - "поддерживаю", "не поддерживаю" или "воздерживаюсь".

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мировая экономика, гайана, рафаэль гросси, антониу гутерреш, оон, совбез, магатэ