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Ядров провел совещание по ликвидации последствий атак дронов на Крымский мост
Ядров провел совещание по ликвидации последствий атак дронов на Крымский мост - 18.11.2026, ПРАЙМ
Ядров провел совещание по ликвидации последствий атак дронов на Крымский мост
Министр транспорта России Дмитрий Ядров провел заседание оперативного штаба по вопросу ликвидации последствий атак дронов на Крымский мост, сообщила... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T09:17+0300
2026-11-18T09:17+0300
2026-11-18T09:17+0300
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Министр транспорта России Дмитрий Ядров провел заседание оперативного штаба по вопросу ликвидации последствий атак дронов на Крымский мост, сообщила пресс-служба министерства.
"Глава Минтранса Дмитрий Ядров провел заседание оперативного штаба по вопросу ликвидации последствий атак БПЛА на Крымский мост", - говорится в сообщении.
Отмечается, что совещание прошло по поручению вице-премьера РФ Андрея Никитина. В работе штаба приняли участие руководители Росавтодора, Росморречфлота и Росжелдора.
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бизнес, россия, росавтодор, росморречфлот, росжелдор
Бизнес, РОССИЯ, Росавтодор, Росморречфлот, Росжелдор
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Министр транспорта России Дмитрий Ядров провел заседание оперативного штаба по вопросу ликвидации последствий атак дронов на Крымский мост, сообщила пресс-служба министерства.
"Глава Минтранса Дмитрий Ядров провел заседание оперативного штаба по вопросу ликвидации последствий атак БПЛА на Крымский мост", - говорится в сообщении.
Отмечается, что совещание прошло по поручению вице-премьера РФ Андрея Никитина. В работе штаба приняли участие руководители Росавтодора, Росморречфлота и Росжелдора.