https://1prime.ru/20261118/kassatsija-875332935.html

Кассация поддержала взыскание с НПЗ в Тюмени 146 миллионов рублей

Кассация поддержала взыскание с НПЗ в Тюмени 146 миллионов рублей - 18.11.2026, ПРАЙМ

Кассация поддержала взыскание с НПЗ в Тюмени 146 миллионов рублей

Арбитражный суд Московского округа оставил в силе постановление апелляционного суда, который в июне по иску компании "Транснефть" взыскал около 146 миллионов... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T14:35+0300

2026-11-18T14:35+0300

2026-11-18T14:35+0300

нефть

бизнес

москва

антипинский нпз

транснефть

нпз

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МОСКВА, 18 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе постановление апелляционного суда, который в июне по иску компании "Транснефть" взыскал около 146 миллионов рублей со столичного ООО "РИ-Инвест", владельца Тюменского нефтеперерабатывающего завода (ранее – Антипинского НПЗ). Как следует из имеющихся у РИА Новости материалов, окружной суд в среду отклонил кассационные жалобы на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, поданные как ответчиком, так и истцом. Спор связан с договором оказания услуг транспортировки нефтепродуктов на 2022 год. По нему Антипинский НПЗ должен был поставить в систему магистральных нефтепродуктопроводов более 1,9 миллиона тонн, а фактически поставил на 679 тысяч тонн меньше. "Транснефть" начислила предусмотренный договором штраф за недопоставку – около 584 миллионов рублей – и обратилась в арбитражный суд Москвы с иском на эту сумму. Суды рассматривают дело повторно. На первом круге две инстанции отклонили иск, согласившись с ответчиком, что недопоставка случилась из-за пожара на НПЗ в январе 2022 года. Суды учли заключение Торгово-промышленной палаты Тюменской области о наличии форс-мажора, который препятствовал ООО "Русинвест" (сейчас – "РИ-Инвест") "выполнить обязательства в рамках договора". Суд округа в мае 2025 года судебные акты отменил и отправил дело на новое рассмотрение. Суд тогда указал, что стороны предусмотрели закрытый перечень обстоятельств непреодолимой силы, в котором указан пожар лишь в результате стихийного бедствия. В данном же случае пожар произошел ввиду разгерметизации трубопровода из-за коррозии, и при должном контроле за состоянием трубопровода авария могла быть предотвращена. При новом рассмотрении суд первой инстанции снова отклонил иск, так как не усмотрел "виновных действий ответчика в произошедшей аварии". Апелляционный суд решение отменил и частично удовлетворил исковые требования. Он согласился, что ЧП произошло из-за виновных действий предыдущего собственника завода – АО "Антипинский НПЗ", но это не исключает ответственности нового собственника, приобретшего предприятие с недостатками, и опровергает довод о форс-мажоре. Суд также учел, что произвел дизтопливо в количестве, превышающем согласованный сторонами объем, а "исполнение ответчиком обязательств перед иными контрагентами, а не перед истцом, является предпринимательским риском самого ответчика". В то же время апелляция снизила сумму заявленного истцом штрафа в четыре раза.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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