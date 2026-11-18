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Курс юаня на Мосбирже растет до 12,28 рубля

Курс юаня на Мосбирже растет до 12,28 рубля - 18.11.2026, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже растет до 12,28 рубля

Курс китайской валюты по отношению к российской в начале торговой сессии повышается до 12,28 рубля, следует из данных Московской биржи. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T09:21+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в начале торговой сессии повышается до 12,28 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 9.03 мск увеличивается на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 12,28 рубля. Московская биржа с 14 сентября перенесла начало основной торговой сессии на валютном рынке на 9.00 с 10.00 мск.

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рынок, торги, юань, рубль