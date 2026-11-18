https://1prime.ru/20261118/kurs-875313324.html
Курс юаня на Мосбирже растет до 12,28 рубля
Курс юаня на Мосбирже растет до 12,28 рубля - 18.11.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже растет до 12,28 рубля
Курс китайской валюты по отношению к российской в начале торговой сессии повышается до 12,28 рубля, следует из данных Московской биржи. | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T09:21+0300
2026-11-18T09:21+0300
2026-11-18T09:50+0300
рынок
торги
китайский юань
юань
рубль
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875313324.jpg?1794984607
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в начале торговой сессии повышается до 12,28 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 9.03 мск увеличивается на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 12,28 рубля. Московская биржа с 14 сентября перенесла начало основной торговой сессии на валютном рынке на 9.00 с 10.00 мск.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, юань, рубль
Рынок, Торги, Китайский юань, юань, рубль
Курс юаня на Мосбирже растет до 12,28 рубля
Курс юаня на Мосбирже растет на 2 копейки, до 12,28 рубля
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в начале торговой сессии повышается до 12,28 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 9.03 мск увеличивается на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 12,28 рубля.
Московская биржа с 14 сентября перенесла начало основной торговой сессии на валютном рынке на 9.00 с 10.00 мск.