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Лихачев отметил лидерство России на мировом атомном рынке
Лихачев отметил лидерство России на мировом атомном рынке - 18.11.2026, ПРАЙМ
Лихачев отметил лидерство России на мировом атомном рынке
Начало работы АЭС "Руппур", построенной в Бангладеш по российскому проекту, доказывает безусловное лидерство РФ на мировом атомном рынке, заявил генеральный... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T14:38+0300
2026-11-18T14:38+0300
2026-11-18T14:38+0300
нефть
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алексей лихачев
росатом
аэс "руппур"
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Начало работы АЭС "Руппур", построенной в Бангладеш по российскому проекту, доказывает безусловное лидерство РФ на мировом атомном рынке, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Первый энергоблок АЭС "Руппур" во вторник начал работу и выдал первый ток в энергосистему Бангладеш.
"Бангладеш получает надежный, стабильный и экологически чистый источник энергии, который заметно снизит зависимость национальной энергетики от импорта углеводородов", - подчеркнул Лихачев, слова которого приводит "Росатом".
Атомная генерация открывает Бангладеш доступ к передовым технологиям, способствует развитию инженерной школы и научных исследований, добавил Лихачев.
"Для России, "Росатома" энергопуск 1-го блока АЭС в Бангладеш - это еще один осуществленный проект, который доказывает безусловное лидерство нашей страны на мировом рынке ядерных технологий", - отметил он.
Первая в Бангладеш АЭС "Руппур" с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 мегаватт сооружается по передовому российскому проекту в 160 километрах от столицы Дакки. Генеральный проектировщик и генеральный подрядчик проекта - инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом".
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нефть, россия, бангладеш, алексей лихачев, росатом, аэс "руппур"
Нефть, РОССИЯ, Бангладеш, Алексей Лихачев, Росатом, АЭС "Руппур"
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Начало работы АЭС "Руппур", построенной в Бангладеш по российскому проекту, доказывает безусловное лидерство РФ на мировом атомном рынке, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Первый энергоблок АЭС "Руппур" во вторник начал работу и выдал первый ток в энергосистему Бангладеш.
"Бангладеш получает надежный, стабильный и экологически чистый источник энергии, который заметно снизит зависимость национальной энергетики от импорта углеводородов", - подчеркнул Лихачев, слова которого приводит "Росатом".
Атомная генерация открывает Бангладеш доступ к передовым технологиям, способствует развитию инженерной школы и научных исследований, добавил Лихачев.
"Для России, "Росатома" энергопуск 1-го блока АЭС в Бангладеш - это еще один осуществленный проект, который доказывает безусловное лидерство нашей страны на мировом рынке ядерных технологий", - отметил он.
Первая в Бангладеш АЭС "Руппур" с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 мегаватт сооружается по передовому российскому проекту в 160 километрах от столицы Дакки. Генеральный проектировщик и генеральный подрядчик проекта - инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом".