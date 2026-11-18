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Лихачев отметил лидерство России на мировом атомном рынке

Лихачев отметил лидерство России на мировом атомном рынке - 18.11.2026, ПРАЙМ

Лихачев отметил лидерство России на мировом атомном рынке

Начало работы АЭС "Руппур", построенной в Бангладеш по российскому проекту, доказывает безусловное лидерство РФ на мировом атомном рынке, заявил генеральный... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T14:38+0300

2026-11-18T14:38+0300

2026-11-18T14:38+0300

нефть

россия

бангладеш

алексей лихачев

росатом

аэс "руппур"

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Начало работы АЭС "Руппур", построенной в Бангладеш по российскому проекту, доказывает безусловное лидерство РФ на мировом атомном рынке, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Первый энергоблок АЭС "Руппур" во вторник начал работу и выдал первый ток в энергосистему Бангладеш. "Бангладеш получает надежный, стабильный и экологически чистый источник энергии, который заметно снизит зависимость национальной энергетики от импорта углеводородов", - подчеркнул Лихачев, слова которого приводит "Росатом". Атомная генерация открывает Бангладеш доступ к передовым технологиям, способствует развитию инженерной школы и научных исследований, добавил Лихачев. "Для России, "Росатома" энергопуск 1-го блока АЭС в Бангладеш - это еще один осуществленный проект, который доказывает безусловное лидерство нашей страны на мировом рынке ядерных технологий", - отметил он. Первая в Бангладеш АЭС "Руппур" с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 мегаватт сооружается по передовому российскому проекту в 160 километрах от столицы Дакки. Генеральный проектировщик и генеральный подрядчик проекта - инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом".

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нефть, россия, бангладеш, алексей лихачев, росатом, аэс "руппур"