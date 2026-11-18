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Поезда по мосту в Крым ходят по расписанию, сообщил Минтранс

Поезда по мосту в Крым ходят по расписанию, сообщил Минтранс - 18.11.2026, ПРАЙМ

Поезда по мосту в Крым ходят по расписанию, сообщил Минтранс

Поезда по мосту в Крым ходят по расписанию, ведется работа для организации дополнительных поездов дальнего следования и пригородного сообщения, сообщил Минтранс | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T09:17+0300

2026-11-18T09:17+0300

2026-11-18T09:17+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Поезда по мосту в Крым ходят по расписанию, ведется работа для организации дополнительных поездов дальнего следования и пригородного сообщения, сообщил Минтранс России. Глава Минтранса Дмитрий Ядров провел заседание оперативного штаба по вопросу ликвидации последствий атак БПЛА на Крымский мост. Совещание прошло по поручению заместителя вице-премьера России Андрея Никитина. В работе штаба приняли участие руководители Росавтодора, Росморречфлота и Росжелдора. "В настоящее время движение по автомобильной части моста временно приостановлено. Курсирование поездов по железнодорожной части осуществляется по расписанию. Ведется работа по организации дополнительных поездов дальнего следования, а также пригородного сообщения", - говорится в сообщении Минтранса. Автобусы от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь Колодезей до Керчи курсируют по расписанию, добавляется там. Движение поездов и автомобилей по Крымскому мосту из-за повторной атаки БПЛА ночью 17 ноября было временно приостановлено. Специалистами оценивается нанесенный ущерб. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет. Позже во вторник железнодорожное движение по мосту было полностью возобновлено.

крым

севастополь

симферополь

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бизнес, россия, крым, севастополь, симферополь, росавтодор, росморречфлот, росжелдор