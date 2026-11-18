https://1prime.ru/20261118/mosbirzha-875349840.html

Российский рынок акций завершил торги среды снижением

Российский рынок акций завершил торги среды снижением - 18.11.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил торги среды снижением

Российский рынок акций завершил торги среды снижением в ожидании новостей из китайского Шэньчжэня, где проходит саммит АТЭС, следует из данных торгов и... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T19:23+0300

2026-11-18T19:23+0300

2026-11-18T19:23+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил торги среды снижением в ожидании новостей из китайского Шэньчжэня, где проходит саммит АТЭС, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1,28% - до 2469,93 пункта, индекс РТС - на 1,01%, до 946,25 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 1,73%, до 924,57 пункта. Январский фьючерс нефти марки Brent на 19.04 мск дешевел на 1,31%, до 91,92 доллара за баррель. "На рынке акций в среду доминировали продавцы, хотя в моменте индекс Мосбиржи превышал 2500 пунктов. Инвесторы ждали сигналов с саммита АТЭС. Прошли двусторонние переговоры лидеров РФ и КНР, но никаких заявлений по их итогам не последовало. На завтра запланирована трехсторонняя встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "Негативные настроения усиливаются существенным снижением цен на нефть, промышленные и драгоценные металлы, которое может перерасти в полноценную коррекцию. Глобальный нефтяной рынок постепенно адаптируется к восстановлению поставок ближневосточной нефти", - рассказал Александр Фетисов из РСХБ. Лидеры роста и падения В лидерах роста - акции НЛМК (+0,47%), МТС (+0,44%), префы "Сургутнефтегаза" (+0,42%), обыкновенные акции "Т Технологий" (+0,34%), "Циана" (+0,17%). В лидерах снижения - акции "Норникеля" (−3,05%), "Полюса" (−2,74%), "Газпрома" (−2,43%), Московского кредитного банка (−2,42%), "Ренессанса" (−1,79%). Прогнозы "Если итоги встречи трех президентов так и не принесут рынку долгожданного прогресса, индекс Мосбиржи легко способен вернуться устойчиво ниже 2450 пунктов", - считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Индекс Мосбиржи, вероятно, останется в пределах 2470-2550 пунктов. Волатильность могут вызывать заявления политиков на АТЭС и новости о следующем раунде мирных переговоров по Украине", - заключил Смирнов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, торги, индексы, китай, владимир путин, мосбиржа, атэс, ртс, дональд трамп, си цзиньпин