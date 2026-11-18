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Керченскую паромную переправу задействуют ри необходимости

Керченскую паромную переправу задействуют ри необходимости - 18.11.2026, ПРАЙМ

Керченскую паромную переправу задействуют ри необходимости

Керченская паромная переправа будет задействована при необходимости для организации перевозок грузов и пассажиров, сообщает Минтранс России. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T09:17+0300

2026-11-18T09:17+0300

2026-11-18T09:48+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Керченская паромная переправа будет задействована при необходимости для организации перевозок грузов и пассажиров, сообщает Минтранс России. Глава Минтранса Дмитрий Ядров провел заседание оперативного штаба по вопросу ликвидации последствий атак дронов на Крымский мост. Совещание прошло по поручению заместителя вице-премьера России Андрея Никитина. В работе штаба приняли участие руководители Росавтодора, Росморречфлота и Росжелдора. "Автобусы от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь Колодезей до Керчи курсируют по расписанию. Для перевозок пассажиров и грузов при необходимости будет задействована Керченская паромная переправа", - сообщили в министерстве. Как сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов, пассажиры без автомобилей могут воспользоваться паромной переправой через Керченский пролив. Как добавили в министерстве, работа с обращениями граждан ведется в постоянном режиме, а по вопросам транспортного сообщения с Крымом работают "горячие линии". Движение поездов и автомобилей по Крымскому мосту из-за повторной атаки дронов ночью 17 ноября было временно приостановлено. Специалистами оценивается нанесенный ущерб. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет. Позже компания "Гранд Сервис Экспресс" сообщила о возобновлении движения поездов.

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бизнес, россия, крым, севастополь, симферополь, сергей аксенов, росавтодор, росморречфлот, росжелдор