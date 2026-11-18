https://1prime.ru/20261118/peru-875351729.html

В Перу объявили чрезвычайное положение в сфере поставок топлива

В Перу объявили чрезвычайное положение в сфере поставок топлива - 18.11.2026, ПРАЙМ

В Перу объявили чрезвычайное положение в сфере поставок топлива

Министерство энергетики и горнорудной промышленности Перу объявило чрезвычайное положение в сфере поставок топлива сроком до восьми месяцев из-за высокого риска | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T20:07+0300

2026-11-18T20:07+0300

2026-11-18T20:07+0300

нефть

газ

перу

эль-ниньо

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875351729.jpg?1795021634

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Министерство энергетики и горнорудной промышленности Перу объявило чрезвычайное положение в сфере поставок топлива сроком до восьми месяцев из-за высокого риска сбоев, связанных с климатическим феноменом Эль-Ниньо, сообщила газета El Peruano. "Мера обусловлена высоким структурным и системным риском, который может возникнуть для поставок жидкого топлива и сжиженного газа в результате аномальных климатических явлений, связанных с феноменом Эль-Ниньо 2026-2027", - говорится в документе, который цитирует газета. Сообщается, что режим ЧС охватывает всю цепочку: переработку, нефтепереработку, хранение, транспортировку и коммерческую реализацию жидкого топлива и сжиженного газа. Газета приводит разъяснение властей о том, что интенсивные дожди, наводнения и оползни представляют угрозу для объектов нефтегазовой инфраструктуры, трубопроводов и транспортных путей. При этом риск не ограничивается только регионами, где бушует стихия: сбой в одном звене логистической цепочки может отразиться на снабжении других территорий. Издание сообщает, что решение обусловлено критической зависимостью страны от углеводородов: на них приходится 67% энергетического баланса Перу. В резолюции указывается, что у страны нет достаточных мощностей, чтобы заменить нефть, газ и топливо другими источниками энергии в случае перебоев. Эль-Ниньо - природное климатическое явление, при котором происходит аномальный нагрев поверхностных вод в тропической части Тихого океана. Это вызывает сильные дожди и наводнения в одних регионах и экстремальные засухи в других. По данным Всемирной метеорологической организации, текущий Эль-Ниньо может стать сильнейшим с 1950 года.

перу

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, газ, перу, эль-ниньо