https://1prime.ru/20261118/region-875307546.html
Азиатско-Тихоокеанский регион стал центром глобальной экономики - Путин
Азиатско-Тихоокеанский регион стал центром глобальной экономики - Путин - 18.11.2026, ПРАЙМ
Азиатско-Тихоокеанский регион стал центром глобальной экономики - Путин
Азиатско-Тихоокеанский регион сейчас стал центром глобальной экономики, промышленным и технологическим хабом планеты, заявил президент РФ Владимир Путин. | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T06:57+0300
2026-11-18T06:57+0300
2026-11-18T06:57+0300
нефть
азиатско-тихоокеанский регион
китай
владимир путин
атэс
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875307546.jpg?1794974259
ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Азиатско-Тихоокеанский регион сейчас стал центром глобальной экономики, промышленным и технологическим хабом планеты, заявил президент РФ Владимир Путин.
Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае.
"Сегодня Азиатско-Тихоокеанский регион стал центром глобальной экономики, главным промышленным и технологическим хабом планеты", - сказал Путин на деловом саммите форума АТЭС.
азиатско-тихоокеанский регион
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, азиатско-тихоокеанский регион, китай, владимир путин, атэс
Нефть, Азиатско-Тихоокеанский регион, КИТАЙ, Владимир Путин, АТЭС
ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Азиатско-Тихоокеанский регион сейчас стал центром глобальной экономики, промышленным и технологическим хабом планеты, заявил президент РФ Владимир Путин.
Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае.
"Сегодня Азиатско-Тихоокеанский регион стал центром глобальной экономики, главным промышленным и технологическим хабом планеты", - сказал Путин на деловом саммите форума АТЭС.