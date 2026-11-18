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Азиатско-Тихоокеанский регион стал центром глобальной экономики - Путин

Азиатско-Тихоокеанский регион стал центром глобальной экономики - Путин - 18.11.2026, ПРАЙМ

Азиатско-Тихоокеанский регион стал центром глобальной экономики - Путин

Азиатско-Тихоокеанский регион сейчас стал центром глобальной экономики, промышленным и технологическим хабом планеты, заявил президент РФ Владимир Путин. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T06:57+0300

2026-11-18T06:57+0300

2026-11-18T06:57+0300

нефть

азиатско-тихоокеанский регион

китай

владимир путин

атэс

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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Азиатско-Тихоокеанский регион сейчас стал центром глобальной экономики, промышленным и технологическим хабом планеты, заявил президент РФ Владимир Путин. Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае. "Сегодня Азиатско-Тихоокеанский регион стал центром глобальной экономики, главным промышленным и технологическим хабом планеты", - сказал Путин на деловом саммите форума АТЭС.

азиатско-тихоокеанский регион

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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нефть, азиатско-тихоокеанский регион, китай, владимир путин, атэс