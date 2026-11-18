https://1prime.ru/20261118/roskachestvo-875348481.html

Россиян предупредили о мошеннической схеме с установкой GTA VI на компьютеры

Россиян предупредили о мошеннической схеме с установкой GTA VI на компьютеры - 18.11.2026, ПРАЙМ

Россиян предупредили о мошеннической схеме с установкой GTA VI на компьютеры

Мошенники рассылают в мессенджерах сообщения с предложением установить GTA VI на компьютеры, но официальная ПК-версия GTA VI пока даже не анонсирована, сообщили | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T18:57+0300

2026-11-18T18:57+0300

2026-11-18T19:01+0300

технологии

россия

сергей кузьменко

роскачество

мошенничество

мошенники

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Мошенники рассылают в мессенджерах сообщения с предложением установить GTA VI на компьютеры, но официальная ПК-версия GTA VI пока даже не анонсирована, сообщили РИА Новости в Роскачестве. "В преддверии релиза Grand Theft Auto VI, который запланирован на 19 ноября, в Сети активизировались мошенники. Злоумышленники рассылают в мессенджерах сообщения с предложением сыграть в игру на ПК. Якобы в открытом доступе появилась "взломанная консольная версия", и любой желающий может запустить ее на компьютере. На самом деле официальная ПК-версия GTA 6 на данный момент даже не анонсирована", - говорится в сообщении. По словам экспертов Роскачества, за последний год энтузиасты научились запускать некоторые консольные эксклюзивы на ПК с помощью специальных инструментов, а развитие ИИ-ассистентов для написания кода ускорило этот процесс. "Этой технической полуправдой и пользуются злоумышленники. Их аргумент строится на разнице в цене: "Зачем покупать PS5 за 50 тысяч, если мы установим эмулятор за 10 тысяч?". Для человека, который хочет сыграть, но не готов покупать консоль, это звучит убедительно. Конечно, рабочего эмулятора GTA 6 не существует, а скачанный файл либо не имеет отношения к игре, либо содержит вредоносное ПО", - объяснили в организации. Кроме того, там добавили, что скачанный файл может оказаться программой, которая крадет сохраненные в браузере пароли, данные банковских карт и информацию из криптокошельков. В худшем случае на компьютер попадает шифровальщик: он блокирует все личные файлы, и злоумышленники требуют выкуп за их восстановление. Без резервной копии вернуть данные часто невозможно, рассказали эксперты. "Помимо этого, для скачивания игры пользователя просят ввести данные карты для "подтверждения покупки" или "активации ключа", хотя никакой игры он в итоге не получает. Деньги просто уходят мошенникам", - подытожил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, сергей кузьменко, роскачество, мошенники