https://1prime.ru/20261118/rossija-875317052.html

Россия и Малайзия готовят совместный энергопроект, заявил Дмитриев

Россия и Малайзия готовят совместный энергопроект, заявил Дмитриев - 18.11.2026, ПРАЙМ

Россия и Малайзия готовят совместный энергопроект, заявил Дмитриев

Россия и Малайзия готовят совместный энергопроект, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T10:48+0300

2026-11-18T10:48+0300

2026-11-18T10:48+0300

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ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя - ПРАЙМ. Россия и Малайзия готовят совместный энергопроект, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. "Она (Малайзия - ред.) заинтересована во многих энергетических решениях от России. Будет объявлено в ближайшее время о значимых энергетических проектах в Малайзии", - сказал Дмитриев журналистам на полях делового саммита АТЭС. Деловой саммит АТЭС проходит в китайском Шэньчжэне 17-18 ноября, в нем принимают участие руководители 12 стран объединения. По итогам саммита будет принят итоговый документ - Шэньчжэньская инициатива, ее представят на рассмотрение 33-й неформальной встречи лидеров стран АТЭС, которая состоится 18-19 ноября.

малайзия

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, нефть, малайзия, кирилл дмитриев, атэс