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Россия и Малайзия готовят совместный энергопроект, заявил Дмитриев
Россия и Малайзия готовят совместный энергопроект, заявил Дмитриев - 18.11.2026, ПРАЙМ
Россия и Малайзия готовят совместный энергопроект, заявил Дмитриев
Россия и Малайзия готовят совместный энергопроект, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T10:48+0300
2026-11-18T10:48+0300
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нефть
малайзия
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ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя - ПРАЙМ. Россия и Малайзия готовят совместный энергопроект, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
"Она (Малайзия - ред.) заинтересована во многих энергетических решениях от России. Будет объявлено в ближайшее время о значимых энергетических проектах в Малайзии", - сказал Дмитриев журналистам на полях делового саммита АТЭС.
Деловой саммит АТЭС проходит в китайском Шэньчжэне 17-18 ноября, в нем принимают участие руководители 12 стран объединения. По итогам саммита будет принят итоговый документ - Шэньчжэньская инициатива, ее представят на рассмотрение 33-й неформальной встречи лидеров стран АТЭС, которая состоится 18-19 ноября.
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россия, нефть, малайзия, кирилл дмитриев, атэс
РОССИЯ, Нефть, МАЛАЙЗИЯ, Кирилл Дмитриев, АТЭС
ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя - ПРАЙМ. Россия и Малайзия готовят совместный энергопроект, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
"Она (Малайзия - ред.) заинтересована во многих энергетических решениях от России. Будет объявлено в ближайшее время о значимых энергетических проектах в Малайзии", - сказал Дмитриев журналистам на полях делового саммита АТЭС.
Деловой саммит АТЭС проходит в китайском Шэньчжэне 17-18 ноября, в нем принимают участие руководители 12 стран объединения. По итогам саммита будет принят итоговый документ - Шэньчжэньская инициатива, ее представят на рассмотрение 33-й неформальной встречи лидеров стран АТЭС, которая состоится 18-19 ноября.