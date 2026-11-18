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РСТ оценил последствия прекращения приема документов на визы в Словению

РСТ оценил последствия прекращения приема документов на визы в Словению - 18.11.2026, ПРАЙМ

РСТ оценил последствия прекращения приема документов на визы в Словению

Прекращение приема документов на туристические визы в Словению затронет ограниченное число путешественников из России и не окажет существенного влияния на рынок | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T18:18+0300

2026-11-18T18:18+0300

2026-11-18T18:18+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Прекращение приема документов на туристические визы в Словению затронет ограниченное число путешественников из России и не окажет существенного влияния на рынок европейских поездок, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). Ранее в среду АТОР сообщила, что визовые центры Словении прекратили прием документов на шенгенские визы с целью туризма у граждан РФ. "Прекращение приема заявлений на туристические визы Словении в России затронет ограниченное число путешественников и не окажет существенного влияния на рынок европейских поездок", - говорится в сообщении. По словам исполнительного директора РСТ, руководителя регионального совета союза Дмитрия Манина, Словения не относилась к массовым направлениям российского выездного туризма. "Страну чаще включали в поездки по нескольким европейским государствам, чем выбирали единственной целью путешествия", - добавил он. Минин подчеркнул, что основные сложности возникнут у путешественников, которые планировали посетить только Словению и еще не получили визу. Для них организация поездки может стать сложнее и дороже, а туроператорам потребуется пересмотреть отдельные программы. Однако, как сказал руководитель визового агентства Visantium, эксперт РСТ Егор Кайль, прекращение приема новых туристических заявлений не следует приравнивать к аннулированию ранее выданных виз или полному запрету на посещение страны. В РСТ рекомендуют заранее планировать европейские поездки, проверять требования выбранной страны перед подачей документов и учитывать сроки оформления виз.

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туризм, бизнес, россия, словения, российский союз туриндустрии, рст, атор