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СМИ: Deutsche Bank провел 13 тыс сделок по торговле оружием с 2000 по 2015 год

СМИ: Deutsche Bank провел 13 тыс сделок по торговле оружием с 2000 по 2015 год - 18.11.2026, ПРАЙМ

СМИ: Deutsche Bank провел 13 тыс сделок по торговле оружием с 2000 по 2015 год

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank провел в период с 2000 по 2015 год около 13 тысяч операций по торговле оружием, при этом 90% заключенных сделок не... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T11:06+0300

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БЕРЛИН, 18 ноя - ПРАЙМ. Крупнейший банк Германии Deutsche Bank провел в период с 2000 по 2015 год около 13 тысяч операций по торговле оружием, при этом 90% заключенных сделок не вызвали сомнений со стороны контрольных органов, сообщает журнал Spiegel со ссылкой на внутренние документы банка. Телеканал ZDF ранее сообщал, что в результате масштабной утечки данных Deutsche Bank были выявлены подозрительные транзакции на сумму в почти 600 миллионов долларов, связанные со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном. "Данные свидетельствуют о том, что только за период с 2000 по 2015 год финансовое учреждение провело через свои контрольные органы около 13 тысяч сделок, связанных с торговлей оружием. Примерно 90 процентов проверенных операций, то есть 11,6 тысячи сделок, получили одобрение без каких-либо препятствий", - говорится в публикации Spiegel. По данным контрольного подразделения, в вышеупомянутый период при посредничестве банка были заключены оружейные сделки на общую сумму в размере 200 миллиардов евро. Как сообщает Spiegel, услугами банка пользовались американские оборонные концерны Lockheed Martin и Raytheon, а также европейские компании Leonardo, Dassault и BAE Systems. Кроме того, с банком сотрудничали израильские оборонные компании Elbit и Rafael Advanced Defense Systems. Spiegel также указал на то, что для сделок по оружию банк установил весьма гибкие рамки, хотя в теории они должны выступать дополнительным барьером для пресечения коррупции, отмывания денег и финансовых преступлений. Большинству подразделений банка запрещены только сделки, связанные с кассетными боеприпасами, противопехотными минами, а также ядерным, биологическим и химическим оружием. Изученные журналом данные также показали, что в прошлом Deutsche Bank содействовал и сделкам с вооружениями, которые применялись в конфликтах, обернувшихся катастрофическими последствиями для мирного населения.

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финансы, банки, германия, spiegel, deutsche bank, zdf