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Совет директоров "Татнефти" 20 ноября обсудит дивиденды за девять месяцев

Совет директоров "Татнефти" 20 ноября обсудит дивиденды за девять месяцев - 18.11.2026, ПРАЙМ

Совет директоров "Татнефти" 20 ноября обсудит дивиденды за девять месяцев

Совет директоров "Татнефти" 20 ноября обсудит рекомендацию по выплате дивидендов за 9 месяцев текущего года, сообщила компания. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T18:02+0300

2026-11-18T18:02+0300

2026-11-18T18:04+0300

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бизнес

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров "Татнефти" 20 ноября обсудит рекомендацию по выплате дивидендов за 9 месяцев текущего года, сообщила компания. "Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.11.2026 путем заочного голосования. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: о рекомендациях общему собранию акционеров о размере дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 9 месяцев 2026 года и порядке их выплаты", - говорится в сообщении. Также совет директоров "Татнефти" обсудит проведение внеочередного собрания акционеров компании в заочной форме. Компания, согласно дивидендной политике, направляет на выплаты не менее 50% чистой прибыли по РСБУ или МСФО, в зависимости от того, какой показатель больше. Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в январе-сентябре 2026 года выросла в 2,9 раза в годовом выражении, до 299,268 миллиарда рублей. Отчеты по стандартам МСФО компания публикует только по результатам полугодия и года. В последний раз компания выплачивала дивиденды по итогам первого полугодия в размере 32,88 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акции. "Татнефть" - одна из крупнейших нефтяных компаний России с головным офисом в Альметьевске. Работает в основном в Татарстане, где добывает нефть и газ и управляет комплексом нефтеперерабатывающих заводов "Танеко".

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нефть, бизнес, татарстан, татнефть