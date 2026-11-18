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Совфед рассмотрит закон о федеральном бюджете 27 ноября

Совфед рассмотрит закон о федеральном бюджете 27 ноября - 18.11.2026, ПРАЙМ

Совфед рассмотрит закон о федеральном бюджете 27 ноября

Совфед намерен на заседании 27 ноября рассмотреть закон "О федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов", говорится в повестке. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T17:04+0300

2026-11-18T17:04+0300

2026-11-18T17:05+0300

россия

финансы

антон силуанов

борис ковальчук

совфед

счетная палата

госдума

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МОСКВА, 18 ноя – ПРАЙМ. Совфед намерен на заседании 27 ноября рассмотреть закон "О федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов", говорится в повестке. Ожидается, что в обсуждении документа примут участие вице-премьер РФ - министр финансов Антон Силуанов и глава Счетной палаты Борис Ковальчук. Ранее думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять во втором чтении проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. На рассмотрение Думы его планируется вынести 19 ноября. Расходы бюджета в 2027 году планируются на уровне 48,8 триллиона рублей, доходы - 43,3 триллиона. На 2028 и 2029 годы расходы запланированы в 50,9 триллиона и 53,9 триллиона рублей, доходы - 45,8 триллиона и 48,6 триллиона соответственно. В результате дефицит бюджета в 2027 году ожидается на уровне 2,2% ВВП, а в следующие два года он сократится до 1,9% ВВП.

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россия, финансы, антон силуанов, борис ковальчук, совфед, счетная палата, госдума