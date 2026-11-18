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Соглашение США и Венесуэлы делает страны Западного полушария независимыми

Соглашение США и Венесуэлы делает страны Западного полушария независимыми - 18.11.2026, ПРАЙМ

Соглашение США и Венесуэлы делает страны Западного полушария независимыми

Энергетическое соглашение США и Венесуэлы делает страны Западного полушария независимыми от поставок нефти через Ормузский пролив, утверждает глава Пентагона... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T22:38+0300

2026-11-18T22:38+0300

2026-11-18T22:38+0300

нефть

венесуэла

сша

ормузский пролив

пит хегсет

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ВАШИНГТОН, 18 ноя - ПРАЙМ. Энергетическое соглашение США и Венесуэлы делает страны Западного полушария независимыми от поставок нефти через Ормузский пролив, утверждает глава Пентагона Пит Хегсет. Глава военного ведомства находится в Венесуэле с необъявленным визитом. Ранее уполномоченный президент страны Дельси Родригес приняла его в президентском дворце Мирафлорес в Каракасе. "(Венесуэла - ред.) подписала историческую нефтяную сделку с Соединенными Штатами, которая обеспечивает энергетическое господство в интересах американцев и венесуэльцев на десятилетия вперед. Это фактически нивелирует значимость Ормузского пролива для Западного полушария", - сказал Хегсет. Из-за начавшегося в феврале конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран, в том числе и США, где цена галлона бензина, аналогичного российскому Аи-92, до сих стоит примерно на доллар дороже, чем до конфликта. Каракас и Вашингтон 28 августа объявили об энергетическом соглашении, предусматривающем разработку 17 стратегических месторождений с совокупным потенциалом в 65 миллиардов баррелей нефти и инвестиции более чем на 100 миллиардов долларов. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что соглашение позволит существенно увеличить добычу с привлечением частных операторов при сохранении государственной собственности на нефтяные ресурсы.

венесуэла

сша

ормузский пролив

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нефть, венесуэла, сша, ормузский пролив, пит хегсет