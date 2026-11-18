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Страны ЕАЭС ведут работу по соглашениям о свободной торговле
Страны ЕАЭС ведут работу по соглашениям о свободной торговле - 18.11.2026, ПРАЙМ
Страны ЕАЭС ведут работу по соглашениям о свободной торговле
Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ведут работу по соглашениям о свободной торговле с Индией, Тунисом, Пакистаном, Иорданией, Египтом и рядом... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T07:28+0300
2026-11-18T07:28+0300
2026-11-18T07:28+0300
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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ведут работу по соглашениям о свободной торговле с Индией, Тунисом, Пакистаном, Иорданией, Египтом и рядом других стран, заявил президент России Владимир Путин.
Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае.
"Добавлю, дорогие друзья, что Россия является членом Евразийского экономического союза... За последние три года объем совокупного преференциального рынка партнеров, с кем заключены соглашения о свободной торговле, вырос втрое... В прошлом году такое соглашение заработало с Ираном, в этом году - с Объединенными Арабскими Эмиратами и Монголией... Ведем аналогичные переговоры с Индией, запускаем обсуждения с Тунисом, прорабатываем перспективы с Пакистаном и Иорданией, Египтом, ЮАР и Зимбабве", - сказал Путин на деловом саммите форума АТЭС.
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мировая экономика, россия, индия, тунис, пакистан, владимир путин, атэс
Мировая экономика, РОССИЯ, ИНДИЯ, ТУНИС, ПАКИСТАН, Владимир Путин, АТЭС
ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ведут работу по соглашениям о свободной торговле с Индией, Тунисом, Пакистаном, Иорданией, Египтом и рядом других стран, заявил президент России Владимир Путин.
Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае.
"Добавлю, дорогие друзья, что Россия является членом Евразийского экономического союза... За последние три года объем совокупного преференциального рынка партнеров, с кем заключены соглашения о свободной торговле, вырос втрое... В прошлом году такое соглашение заработало с Ираном, в этом году - с Объединенными Арабскими Эмиратами и Монголией... Ведем аналогичные переговоры с Индией, запускаем обсуждения с Тунисом, прорабатываем перспективы с Пакистаном и Иорданией, Египтом, ЮАР и Зимбабве", - сказал Путин на деловом саммите форума АТЭС.