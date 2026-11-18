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В рамках северного завоза доставили около 1,3 миллиона тонн грузов

В рамках северного завоза доставили около 1,3 миллиона тонн грузов - 18.11.2026, ПРАЙМ

В рамках северного завоза доставили около 1,3 миллиона тонн грузов

Порядка 1,3 миллиона тонн грузов доставлено в рамках северного завоза по итогам навигации текущего года, сообщил замглавы Росморречфлота Федор Шишлаков. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T10:54+0300

2026-11-18T10:54+0300

2026-11-18T10:54+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Порядка 1,3 миллиона тонн грузов доставлено в рамках северного завоза по итогам навигации текущего года, сообщил замглавы Росморречфлота Федор Шишлаков. "Фактический объем доставки грузов по данным субъектов Российской Федерации по итогам навигации 2026 года составил 1,3 миллиона тонн, что практически 97% от плана (1,35 миллиона - ред.)", - сообщил Шишлаков в рамках форума "Транспорт России" Согласно презентации замглавы ведомства, в структуре доставленных грузов - топливно-энергетические ресурсы (546,3 тысячи тонн), нефтепродукты (520,7 тысячи тонн) и прочие грузы, в состав которых в том числе входят продовольственные товары, стройматериалы и товары народного потребления (239,3 тысячи тонн). Сроки навигации в рамках северного завоза разные, но, как правило, длятся с начала лета и до октября. А в западном секторе Арктики (поселки Дудинка и Сабетта) навигация организована круглогодично с применением ледокольной проводки судов.

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россия, бизнес, арктика, росморречфлот