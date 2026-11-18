https://1prime.ru/20261118/trafigura-875320710.html
Trafigura заключила соглашение с Woodside о поставках СПГ
Trafigura заключила соглашение с Woodside о поставках СПГ - 18.11.2026, ПРАЙМ
Trafigura заключила соглашение с Woodside о поставках СПГ
Сингапурский трейдер Trafigura заключил соглашение с австралийской энергетической компанией Woodside Energy Group о поставках 1 миллиона тонн сжиженного... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T12:04+0300
2026-11-18T12:04+0300
2026-11-18T12:04+0300
газ
нефть
trafigura
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875320710.jpg?1794992671
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Сингапурский трейдер Trafigura заключил соглашение с австралийской энергетической компанией Woodside Energy Group о поставках 1 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) ежегодно в течение срока до 10 лет начиная с 2030 года, следует из пресс-релиза сингапурской компании.
"Trafigura Pte Ltd, мировой лидер в сырьевой отрасли, подписала соглашение о купле-продаже с компанией Woodside Energy Trading Singapore Pte Ltd на поставку 1 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год сроком до 10 лет начиная с 2030 года", - говорится в сообщении.
Исполнительный вице-президент и коммерческий директор Woodside Марк Эбботсфорд (Mark Abbotsford) отметил, что заключение соглашения подтверждает устойчивый долгосрочный спрос на надежные поставки СПГ. По его словам, Trafigura станет еще одним крупным покупателем газа из диверсифицированного международного портфеля Woodside.
Woodside Energy Group - австралийская энергетическая компания, специализирующаяся на производстве и экспорте сжиженного природного газа.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, нефть, trafigura
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Сингапурский трейдер Trafigura заключил соглашение с австралийской энергетической компанией Woodside Energy Group о поставках 1 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) ежегодно в течение срока до 10 лет начиная с 2030 года, следует из пресс-релиза сингапурской компании.
"Trafigura Pte Ltd, мировой лидер в сырьевой отрасли, подписала соглашение о купле-продаже с компанией Woodside Energy Trading Singapore Pte Ltd на поставку 1 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год сроком до 10 лет начиная с 2030 года", - говорится в сообщении.
Исполнительный вице-президент и коммерческий директор Woodside Марк Эбботсфорд (Mark Abbotsford) отметил, что заключение соглашения подтверждает устойчивый долгосрочный спрос на надежные поставки СПГ. По его словам, Trafigura станет еще одним крупным покупателем газа из диверсифицированного международного портфеля Woodside.
Woodside Energy Group - австралийская энергетическая компания, специализирующаяся на производстве и экспорте сжиженного природного газа.