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Советник главы ЦБ заявил о пространстве для снижения ключевой ставки

Советник главы ЦБ заявил о пространстве для снижения ключевой ставки - 18.11.2026, ПРАЙМ

Советник главы ЦБ заявил о пространстве для снижения ключевой ставки

В базовом сценарии Банка России есть пространство для снижения ключевой ставки, и регулятор планирует его плавно и постепенно реализовывать, таким мнением... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T14:32+0300

2026-11-18T14:32+0300

2026-11-18T14:35+0300

финансы

банки

екатеринбург

банк россии

ключевая ставка

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя - ПРАЙМ. В базовом сценарии Банка России есть пространство для снижения ключевой ставки, и регулятор планирует его плавно и постепенно реализовывать, таким мнением поделился советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов. "В базовом сценарии пространство для снижения ставок есть", - сообщил он, выступая на Уральском форуме недвижимости в Екатеринбурге. "И, я думаю, мы его плавно, постепенно будем реализовывать", - добавил Тремасов. В октябре Банк России по итогам заседания совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых и допустил тогда, что она останется неизменной и по итогам декабрьского заседания.

екатеринбург

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финансы, банки, екатеринбург, банк россии, ключевая ставка