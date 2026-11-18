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Советник главы ЦБ заявил о пространстве для снижения ключевой ставки
Советник главы ЦБ заявил о пространстве для снижения ключевой ставки - 18.11.2026, ПРАЙМ
Советник главы ЦБ заявил о пространстве для снижения ключевой ставки
В базовом сценарии Банка России есть пространство для снижения ключевой ставки, и регулятор планирует его плавно и постепенно реализовывать, таким мнением... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T14:32+0300
2026-11-18T14:32+0300
2026-11-18T14:35+0300
финансы
банки
екатеринбург
банк россии
ключевая ставка
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя - ПРАЙМ. В базовом сценарии Банка России есть пространство для снижения ключевой ставки, и регулятор планирует его плавно и постепенно реализовывать, таким мнением поделился советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов. "В базовом сценарии пространство для снижения ставок есть", - сообщил он, выступая на Уральском форуме недвижимости в Екатеринбурге. "И, я думаю, мы его плавно, постепенно будем реализовывать", - добавил Тремасов. В октябре Банк России по итогам заседания совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых и допустил тогда, что она останется неизменной и по итогам декабрьского заседания.
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финансы, банки, екатеринбург, банк россии, ключевая ставка
Финансы, Банки, ЕКАТЕРИНБУРГ, Банк России, ключевая ставка
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя - ПРАЙМ. В базовом сценарии Банка России есть пространство для снижения ключевой ставки, и регулятор планирует его плавно и постепенно реализовывать, таким мнением поделился советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов.
"В базовом сценарии пространство для снижения ставок есть", - сообщил он, выступая на Уральском форуме недвижимости в Екатеринбурге.
"И, я думаю, мы его плавно, постепенно будем реализовывать", - добавил Тремасов.
В октябре Банк России по итогам заседания совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых и допустил тогда, что она останется неизменной и по итогам декабрьского заседания.